3人組グループ・Number_i(平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太)が2日(日本時間)、アメリカ・カリフォルニア州パサデナで開催された音楽フェスティバル『Head In The Clouds』に出演した。現地時間5月31日、6月1日の2日間にわたって行われた『Head In The Clouds』は、88risingが主催する国際的な音楽フェスティバル。アジア系アーティストを中心に、ヒップホップやR&Bをはじめとした多様なジャンルの音楽が楽しめる。2018年にロサンゼルスで初開催されて以降、ニューヨークやジャカルタなど世界各地で開催され、アジアの音楽・カルチャーを世界に発信する場として、毎年大きな注目を集めている。今年はロサンゼルスで開催され、Number_iは現地時間6月1日午後3時25分から55分のメインステージに登場。圧巻のパフォーマンスを披露。ステージの模様は88risingの公式YouTubeチャンネルにて世界中へライブ配信された。