¡Úºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡Û²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤¬µÕ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ò¶ì¤·¤á¤ë!?
Ë¡²þÀµ¤Ë¤è¤êÄÌ¾Î¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤È¤Ê¤ë²¼ÀÁË¡¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ´«¹ð¡¦»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ï¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï´«¹ð¤¬21·ï¡¢»ØÆ³¤¬8230·ï¤À¤Ã¤¿
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
»ä¤¬³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡£ÁÄÉã¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤¤¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÁ°¤ÇÅÚ²¼ºÂ¤¹¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤¿¡£»ä¤ÎÉã¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¡¢Ä®¹©¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢¼Ú¶â¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÄÉã¤ò·ÐºÑÅª¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉã¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Éã¤Î¥«¥Í¤ò¼Ú¤ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤À¤¬Æù¿Æ¤Î¥«¥Í¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¡¹¤ËÇËÃ¾¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Î»ä¤Ï¡¢²¼ÀÁ¤Î¹©¾ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÌÙ¤«¤é¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤¿¡£Âç´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤«¤éÍê¤ß¤Ë¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¡£
5·î16Æü¡¢²þÀµ²¼ÀÁË¡¡ÊÀ½Â¤°ÑÂ÷Åù¤Ë·¸¤ëÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤ÎÃÙ±äÅù¤ÎËÉ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë¤¬¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©¤·¤¿¡£ÄÌ¾Î¤Ï¼è°ú¤ÎÅ¬Àµ²½¤òÃ´¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡Ê¤È¤ê¤Æ¤¤Û¤¦¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£Àµ¼°¤ÊË¡Î§Ì¾¾Î¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤´Á»ú¤¬ÄÌ¾Î¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅ¬Àµ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤â¤È¤â¤È²¼ÀÁË¡¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤ÎÆÃÊÌË¡¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¡£»ñËÜ¶â¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦´ë¶È´Ö¤Î¼è°ú¤Ç²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤òµß¤¤¡¢¿Æ»ö¶È¼Ô¤Î¥¤¥¸¥á¤òËÉ¤°¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ»ö¶È¼Ô¡áÈ¯Ãí¼Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤µÁÌ³¤È¶Ø»ß»ö¹à¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¡£Ë¡²þÀµ¤Ï22Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¿Æ»ö¶È¼Ô¤Ï¡Ö°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¤Ë¡¢²¼ÀÁ»ö¶È¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
³°Éô¤Ë²¿¤â°ÑÂ÷¤·¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÁ´°÷¤¬¼èÅ¬Ë¡¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¡£¤³¤Þ¤´¤Þ¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤ò½ü¤¯¤È¡¢Ãí°Õ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï²¼µ¤À¡£
¡½¾¶È°÷¿ô¡§²þÀµÁ°¤Î²¼ÀÁË¡¤Ï»ñËÜ¶â¤Î¶â³Û¤¬´ð½à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸º»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÏÅ¬ÍÑ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·²þÀµ¸å¤Ï¡¢¡ÖÀ½Â¤°ÑÂ÷Åù¤Î¾ì¹ç¡×¤Ï»ñËÜ¶â¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½¾¶È°÷300¿ÍÄ¶¤Î»ö¶È¼Ô¤¬300¿Í°Ê²¼¤ÎÃæ¾®»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëºÝ¤ËÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
¢¸º³ÛÊ¬¤ÎÃÙ±äÍøÂ©»ÙÊ§¤¤¡§½¾Íè¤«¤é°ÑÂ÷Â¦¤Ë¤ÏÀ½ÉÊÅù¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ60Æü°ÊÆâ¤ËÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÙ±ä¤¹¤ë¤ÈÍøÂ©¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢²þÀµ¸å¤ÏÂå¶â¤òÉÔÅö¤Ë¸º³Û¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Îº¹³Û¤Ë¤â¸º³Û´ü´ÖÊ¬¤ÎÍøÂ©¤ò¤Ä¤±¤ÆÊ§¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯Íø14.6¡ó¡¢ÆüÍø0.04¡ó¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÄã¤¤ÍøÎ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
£ÂÐ²Á¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¶Ø»ß¡§¸¶ºàÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤Ç¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤«¤éÃÍ¾å¤²¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤ËÌµ»ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÊýÅª¤ÊÂå¶â¤Î·èÄê¡×¤È¤·¤Æ¼èÅ¬Ë¡¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¤¼ê·ÁÊ§Åù¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï60Æü°ÊÆâ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¼ê·Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö60Æü°ÊÆâ¤Ë60Æü¼ê·Á¤Ç»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤êºÇÄ¹120Æü¸å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ï¸½¶â²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤äÅÅ»ÒµÏ¿ºÄ¸¢¤Ê¤É»ÙÊ§¤¤¤Î¼êË¡¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£¼êË¡¤Ë¤è¤é¤º¡¢60Æü°ÊÆâ¤ËËþ³Û¤ò¸½¶â¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤í¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¤³¤³¤Ç¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èÅ¬Ë¡¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤ÐÃæ¾®¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¯¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖË¡Î§¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤«¤é¡¢³¤³°¤Î¼è°úÀè¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ø¡£ËÁÆ¬¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¤Þ¤¿»ä¤âÆ±¤¸Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¡£Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤è¤¦¡£½¾¶È°÷¤âµëÎÁ¤¬¹â¤¤Â¾¼Ò¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡£°ÑÂ÷Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼èÅ¬Ë¡¤Ï¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÅ¬Åö¤Ë½¾¤¦Ë¡Î§¡×¤À¡£¤½¤ÎË¡Î§¤Ë¼é¤é¤ì¤Ê¤¤ãÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Â¾¼Ò¤ËÏ«Æ¯ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤è¡£