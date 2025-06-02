本日の予定【経済指標】
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 2.7% 前回 3.4%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 45.1 前回 45.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）16:00
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 45.8（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)
【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想 N/A 前回 -3.5%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -4.8%（数量・前年比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 52.3 前回 52.3（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 49.2 前回 48.7（ISM製造業景気指数)
建設支出（4月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
※予定は変更することがあります
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 2.7% 前回 3.4%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想 45.1 前回 45.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）16:00
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
予想 N/A 前回 1.5%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想 N/A 前回 45.8（製造業PMI)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)
【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想 N/A 前回 -3.5%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 -4.8%（数量・前年比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想 52.3 前回 52.3（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想 49.2 前回 48.7（ISM製造業景気指数)
建設支出（4月）23:00
予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)
※予定は変更することがあります