【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想　-0.2%　前回　-0.6%（前月比)　
予想　2.7%　前回　3.4%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30
予想　45.1　前回　45.1（製造業PMI（購買担当者指数）)

【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）16:00
予想　N/A　前回　0.2%（前期比)
予想　N/A　前回　1.5%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30
予想　N/A　前回　45.8（製造業PMI)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55
予想　48.8　前回　48.8（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00
予想　49.4　前回　49.4（ユーロ圏製造業PMI)

【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想　N/A　前回　-3.5%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　-4.8%（数量・前年比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45
予想　52.3　前回　52.3（製造業PMI・確報値)

ISM製造業景気指数（5月）23:00
予想　49.2　前回　48.7（ISM製造業景気指数)

建設支出（4月）23:00
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)

※予定は変更することがあります