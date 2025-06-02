【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00

予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)

予想 2.7% 前回 3.4%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:30

予想 45.1 前回 45.1（製造業PMI（購買担当者指数）)



【スイス】

小売売上高（4月）15:30

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)



実質ＧＤＰ（2025年 第1四半期）16:00

予想 N/A 前回 0.2%（前期比)

予想 N/A 前回 1.5%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）16:30

予想 N/A 前回 45.8（製造業PMI)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（5月）16:55

予想 48.8 前回 48.8（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）17:00

予想 49.4 前回 49.4（ユーロ圏製造業PMI)



【香港】

小売売上高（4月）17:30

予想 N/A 前回 -3.5%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 -4.8%（数量・前年比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（5月）22:45

予想 52.3 前回 52.3（製造業PMI・確報値)



ISM製造業景気指数（5月）23:00

予想 49.2 前回 48.7（ISM製造業景気指数)



建設支出（4月）23:00

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)



※予定は変更することがあります

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