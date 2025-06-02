本日の予定【発言・イベント】
8:50 日本設備投資（第1四半期）
9:00 ウォラーFRB理事、韓国中銀主催イベントで金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:15 ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3日1:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00 パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）
グリーン英中銀委員、討論会参加
6:30 マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席
EU・米司法・内務相会合（3日まで）
中国市場は端午節祝日で休場
※予定は変更することがあります
9:00 ウォラーFRB理事、韓国中銀主催イベントで金融政策と経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:15 ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3日1:45 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
2:00 パウエルFRB議長、IF（International Finance）創立75周年記念会議挨拶（質疑応答なし）
グリーン英中銀委員、討論会参加
6:30 マン英中銀委員、IF（International Finance）創立75周年記念会議出席
EU・米司法・内務相会合（3日まで）
中国市場は端午節祝日で休場
※予定は変更することがあります