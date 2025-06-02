¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤« µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍèµ¨¤Î¿ØÍÆ¤òÍ½ÁÛ
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ëÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡Ø¥«¥Ç¥Ê¡¦¥³¥Ú¡Ù¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ä¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹»á¤Ë¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿ØÍÆ¤ä¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Û¤«¡¢ÂàÃÄ¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡Û
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¡¡photo by Getty Images
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤È¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¢¨¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤ËÂàÃÄÍ½Äê¡Ë¤ËÎÞ¤ÎÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÂàÃÄ¤«¤é£±Ç¯¸å¡¢Ì¤¤À¤½¤Î½ý¤¬Ìþ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ï13Ç¯½êÂ°¤·¤¿¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ÎÂàÃÄ¤òÃ²¤Èá¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Ï2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Á°¤Ë¤â¤¦1¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ãÊÖ¤ê¤ò¿Þ¤ëÊý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Èà¤òÀïÎÏ¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤À¸ø¼°È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤â¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµî¤ëÍ½Äê¤À¡£10¥·¡¼¥º¥ó½êÂ°¤·¡¢¸ø¼°Àï400»î¹ç½Ð¾ì¡¢22¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸å¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£»Ø´ø²¼¤ÇÀïÎÏ³°¤À¤Ã¤¿¥Ø¥¹¥¹¡¦¥Ð¥¸¥§¥Û¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¿Í¤«¤ÎÁª¼ê¤Ï¾Íè¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥í¥É¥ê¥´¤Ï¹ñ²¦ÇÕ·è¾¡¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÀ¼ÌÀ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥é¥ó¥×¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤¬£²¥È¥Ã¥×¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¿È¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Çö¤ì¤ë¤Î¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥éÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÇäµÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²Æ¤Ï¥À¥Ó¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤È¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ë¥ó¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»ÄÎ±¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤Ï¥Ò¥¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â³Û¤ÎÇ¯Êð¤Ë¤è¤ê¡¢°ÜÀÒ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Î±¢¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÚÊä¶¯·èÄê¡õ¸õÊä¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Û
¡¡ºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈèÊÀ¤·¤¿DF¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¿×Â®¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¤Î²ÃÆþ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£Ä¹¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¦´º¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ö»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢£³·î¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï5800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó92²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢£³²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ½êÂ°¸µ¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤â²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
"¥é¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥«¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Î°¦¾Î¡Ë"»þÂå¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ª¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤È¤â¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó80²¯±ß¡ËÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡DF¿Ø¤Îºþ¿·¤ËÂ³¤¡¢ÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤òµá¤á¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤â¥¯¥é¥Ö¤Ï±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥â¤Ëºò²Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢800Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó12²¯8000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¸å¤Ç¹µ¤¨¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ»²²Ã¸å¤Î£¸·î¤Ë¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÄÎ±¤¹¤ë¤«¡¢ºÆ¤Ó°ÜÀÒ¤¹¤ë¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âMF¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤òÂç¤¤¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¡³°¤Ê°ÜÀÒ¶â¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬£±²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó160²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥·¥å¥Æ¥£¥é¡¼¤â³ÍÆÀ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸õÊä¤¬µó¤¬¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬µð³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÅê¤¸¡¢ÃæÈ×¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨½ªÈ×¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤ä¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ò¤È¤ê¤âÊä¶¯¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¹¤È¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤Îµî¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤±¤ËÅÒ¤±¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ú¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤È¤Ï¡©¡Û
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î15¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î¸åÇ¤¤ò¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤òÂç¤¤¤Ë¶½Ê³¤µ¤»¤ë¡¢¼ã¤¯¥â¥À¥ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ËÂ÷¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤À£·¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ð¸³¤Ï£³Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÌµÇÔ¤ÇÀ©¤·¡¢¶¯¹ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î12Ï¢ÇÆ¤òÁË»ß¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Ã¥×Àï¤Ë¤âÍ¥¾¡¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥È¥·¥ã¥Ã¥¯¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¡¢¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¡¢¥Ó¥»¥ó¥Æ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ü¥¹¥±¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥´¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÆÆÄ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É°ÎÂç¤Ê´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ÎÆ»¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¸µÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿Éã¥Ú¥ê¥³¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òºÆ¤ÓÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¤¬¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»þÂå¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤òÁªÂò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Á°Àþ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯£²Ëç¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÈÆÍÑÀ¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ä»î¹ç¤´¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÚÍèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¡©¡Û
¡¡¿·²ÃÆþÁª¼ê¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¡GK¤Ï¥¯¥ë¥È¥ï¤¬ÉÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¡¢DF¥é¥¤¥ó¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥«¥ì¡¼¥é¥¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡MF¤Ï¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤È¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë¥®¥å¥ì¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÃæÈ×µ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¾¯¤·Äã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¿·ÀïÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡FW¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤È¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¤¬£²¥È¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¡¢Á°Àþ¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ë¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¤Þ¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇ¤âÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËFW¿Ø¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¡£·üÌ¿¤Ë¼éÈ÷¤ò¤ä¤é¤»¡¢Áö¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¢¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤º¡¢¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¸ú²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐÏÃ¤Ç¤ÎÀâÆÀ¤ò¿Þ¤ë¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æ¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤òºî¤ê¡¢¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¤Îºâ»º¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°ÂçÊÑ¤Ê¸åÇ¤¸õÊä¤Ë²¿¿Í¤«¤Î´ÆÆÄ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Î¿ÍÁª¤À¤Ã¤¿¤È¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¹â¤ÎÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢À®¸ù¤Ø¤Î°ÕÍß¤ÈÇ®°Õ¤ò»ý¤Ä´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤À¡£Èà¤Ëº£Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤À¡£¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Î¿·»þÂå¤Ï´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£µ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÃà°ìÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£