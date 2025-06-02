ÃæÆü¡¦¾¾»³¿¸Ìé¤¬¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤20£ÓÅþÃ£¡¡óîÆ£ÌÀÍº»á¡Ö9²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¶¸¤¦Åê¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢¡ 2ÆüÁ°¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¹¹¿·¤·¤¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö
¡¡ÃæÆü¤Ï1Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î»î¹ç¤ò4¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼é¸î¿À¤Î¾¾»³¿¸Ìé¤¬µîÇ¯¤Þ¤ÇÆ±¤¸¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÊÂ¤Ö20¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾»³¤ÏÀèÆ¬¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à51»î¹çÌÜ¤Ç¤Î20¥»¡¼¥ÖÅþÃ£¤Ï¥×¥íÌîµåºÇÂ®µÏ¿¥¿¥¤¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾¾»³¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿óîÆ£ÌÀÍº»á¤Ï¡Ö9²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È¶¸¤¦Åê¼ê¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÝ¤¬¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù