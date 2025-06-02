¡ÚJ2½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°ÌÀéÍÕ¤«¤é5°ÌÆÁÅç¤Þ¤Ç¡Ø¾¡¤ÁÅÀ5¡Ù¡¡Àä¹¥Ä´¡¦¿å¸Í¤Ï5Ï¢¾¡¡¡ÀéÍÕ¡õÂçµÜ¡õÀçÂæ¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤Ï°ú¤Ê¬¤±
¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Î10»î¹ç¤¬¡¢5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤Î¼ó°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢2°ÌRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢3°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¡£¼ó°Ì¤ÎÀéÍÕ¤Ï¡¢ºÇ¶á7»î¹ç¤ÏÊ£¿ôÆÀÅÀ¤¬0¤Ç1¾¡¤ÈÄãÄ´¡£¼ó°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤«¤é5°ÌÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Þ¤Ç¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ø5¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àä¹¥Ä´¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡£¥Û¡¼¥à¤Ç£Ö¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ò3¡Ý0¤ÇÇË¤ê¡¢5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤òµÍ¤á¤Æ¡¢4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á9»î¹ç¤Ï7¾¡2Ê¬¡£J2ºßÀÒºÇÄ¹26¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢J1¾º³ÊÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼°Ì¤Ç¤ÏÁ°Àá¤Þ¤Ç19°Ì¤À¤Ã¤¿¤¤¤ï¤FC¤¬¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë5¡Ý1¤ÎÂç¾¡¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ3³ÍÆÀ¤È¶¦¤Ë¡¢½ç°Ì¤ò14°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤È2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¡£13»î¹ç¾¡Íø¤Ê¤·¤Ç¡¢J3¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Î½ç°Ì¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¾Ã²½¤·¤¿»î¹ç¿ô¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢FCº£¼£¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡¢°¦É²FC¤Î6¥¯¥é¥Ö¤¬17»î¹ç¡£¤½¤ÎÂ¾14¥¯¥é¥Ö¤Ï18»î¹ç¤òÀï¤¤½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¹¡£
¡ÚJ2Âè18Àá·ë²Ì¡Û
¢¡ÀçÂæ 1¡Ý1 »¥ËÚ¡Ê¥¥å¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ß¤ä¤®¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÀçÂæ¡Û¶¿²ÈÍ§ÂÀ¡ÊÁ°È¾45Ê¬¡Ë¡Ú»¥ËÚ¡Û¥¢¥Þ¥É¥¥ ¥Ð¥«¥è¥³¡Ê¸åÈ¾43Ê¬¡Ë
¢¡½©ÅÄ 2¡Ý2 ÉÙ»³¡Ê¥½¥æ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú½©ÅÄ¡Û¾®¾¾Ï¡¡Ê¸åÈ¾6Ê¬¡ËÂ¼¾¾¹ÒÂÀ¡Ê¸åÈ¾23Ê¬¡Ë¡ÚÉÙ»³¡Û±°°æÀ»À¸¡ÊÁ°È¾23Ê¬¡Ë¿¢ÅÄ·¼ÂÀ¡ÊÁ°È¾42Ê¬¡Ë
¢¡¿å¸Í 3¡Ý0 Ä¹ºê¡Ê¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¿å¸Í¡Û¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÊÁ°È¾3Ê¬¡ËÅÏîµ¿·ÂÀ¡ÊÁ°È¾6Ê¬¡¢Á°È¾10Ê¬¡Ë
¢¡ÂçµÜ 2¡Ý2 ÈØÅÄ¡ÊNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÂçµÜ¡Û¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó ¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡ÊÁ°È¾35Ê¬¡ËËÀîÍºÂÀ¡Ê¸åÈ¾24Ê¬¡Ë¡ÚÈØÅÄ¡ÛÇÜ°æ¸¬¡ÊÁ°È¾4Ê¬¡Ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹ ¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¸åÈ¾45+4Ê¬¡Ë
¢¡ÀéÍÕ 0¡Ý0 »³¸ý¡Ê¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¢¡Æ£»Þ 2¡Ý1 »³·Á¡ÊÆ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÆ£»Þ¡ÛÀõÁÒÎ÷¡ÊÁ°È¾44Ê¬¡Ë¿ùÅÄ¿¿É§¡Ê¸åÈ¾21Ê¬¡Ë¡Ú»³·Á¡Û¹â¶¶½áºÈ¡ÊÁ°È¾35Ê¬¡Ë
¢¡Ä»À´ 2¡Ý2 °¦É²¡Ê±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÄ»À´¡Û¿·°æÀ²¼ù¡ÊÁ°È¾44Ê¬¡Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÊÁ°È¾45+1Ê¬¡Ë¡Ú°¦É²¡ÛÄáÌîÎç¼ù¡Ê¸åÈ¾27Ê¬¡Ë¿¹»³¸øÌï¡Ê¸åÈ¾45+3Ê¬¡Ë
¢¡ÆÁÅç 1¡Ý0 º£¼£¡Ê¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Î¤»³¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÆÁÅç¡Û¼¯¾ÂÄ¾À¸¡ÊÁ°È¾31Ê¬¡Ë
¢¡ÂçÊ¬ 2¡Ý1 ¹ÃÉÜ¡Ê¥¯¥é¥µ¥¹¥É¡¼¥àÂçÊ¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡ÚÂçÊ¬¡ÛÍÇÏ¹¬ÂÀÏº¡Ê¸åÈ¾12Ê¬¡Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¸åÈ¾40Ê¬¡Ë¡Ú¹ÃÉÜ¡Û¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É ¥Þ¥ó¥·¥ã¡ÊÁ°È¾26Ê¬¡Ë
ÆÀÅÀ¡Ú¤¤¤ï¤¡Û·§ÅÄÄ¾µª¡ÊÁ°È¾18Ê¬¡¢¸åÈ¾45+6Ê¬¡ËÃ«Â¼³¤Æá¡Ê¸åÈ¾20Ê¬¡Ë¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡Ê¸åÈ¾30Ê¬¡ËÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡Ê¸åÈ¾41Ê¬¡Ë¡Ú·§ËÜ¡Û¿ÀÂå·Ä¿Í¡Ê¸åÈ¾45¡Ü4Ê¬¡Ë