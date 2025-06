「これぞホームですよね」

香取慎吾のライブは、なぜこんなにも幸福感に包まれるのか。6月1日、ソロアリーナツアー『SHINGO KATORI 1st LIVE TOUR Circus Funk 2025』の東京公演・2日目に参加して、その理由が改めてわかった気がした。それは、この場所が30年以上かけて香取が築き上げてきた愛に溢れた遊び場であり、そこに足を踏み入れた誰もがもれなくその一員になることができるから。

■「いつまでも一緒に遊んでくれますか?」常に期待を超えてくる強さ

ソロアリーナツアーのはじまりの地は東京・国立代々木競技場第一体育館。昨年12月3日、4日に初のアリーナフェス『“Circus Funk” Festival』を開催した思い出の場所だ。今回は計2日間約2万人を動員したという。

3rdアルバム『Circus Funk』を制作する際、香取はまずライブのイメージから考え始めたとインタビューで語っていた。

このツアーが始まる直前にオンエアされた音楽番組『SONGS』(NHK総合)では「『アルバムを引っ提げて』っていうでしょ? だったらステージの構成があった上で(アルバムを)作ったらよくないか?」と、なぜみんながそうしないのか不思議だといった様子で語っていた。だが、そもそもライブ演出を長年手掛けてきた香取だからこそできること。

アルバムに収録された1曲1曲にライブ構成上、明確な役割がある。しかし、だからこそ個人的には昨年12月に披露された『“Circus Funk” Festival』の内容とどう異なるのかと、観比べる贅沢さを噛み締めながら会場に向かった。そして、香取は見事にその期待を大きく上回ってくれた。

フェス形式で行なわれた『“Circus Funk” Festival』では、アルバムでコラボしたアーティストがステージに集結。香取とアーティストたちの絡みも楽しく、こんなにもたくさんの力強い味方ができたのだという喜びに満ちたフェスだった。そう、まさにお祭りのような雰囲気で観客を楽しませてくれたのだ。

一方、今回はソロライブということで、より歌手・香取慎吾の持つ歌声をじっくりと味わうことができた印象。「SURVIVE(feat. LEO from ALI)」では生命力みなぎる力強い歌声で客席のテンションを一気に上げていく。かと思えば、「Full Moon(feat. 村田陽一)」では低くてずっしりとした豊かなバリトンボイスで夢見心地な気分に。

そして、「夢々Ticket(feat. 緑黄色社会)」では、私たちが長年親しんできたJ-POPスターらしい爽やかな歌声で魅了⋯⋯と、こんなにもバリエーション豊富な声質の持ち主だったのかと今一度驚かされる。そして、様々な歌声を奏でるその喉は、ライブの終盤になっても衰えない。クライマックスの「Not Too Good Not Too Bad(feat. Yaffle)」で〈そんな君も愛してあげよう〉と振り絞るように歌い上げる姿には思わず身震いしたほどだ。

新進気鋭からレジェンドまで、あらゆるアーティストとコラボすることで、新たな魅力を開拓してきた。ということは、自身が使い続けてきた慣れた筋肉とは異なる部分を使うことも多かったはず。年齢を、そしてキャリアを重ねるほどに、人は自分の得意なことで勝負し続けたくなるものだが、香取はそんな守りには入らない。根っからの開拓者なのだと唸らせられる。

そんな表現者としての「強さ」に圧倒されつつ、これぞ私たちの知る香取慎吾なのだ、と誇らしい気持ちになった。そして〈一億人の愛を背負ってる〉(「一億人の恋人(feat. 乃紫)」)という歌詞に、決して歌負けすることのないパーフェクトビジネスアイドルがいること。その人が魅せるエンターテインメントに触れられているこの瞬間に「幸せです」と彼が繰り返し口にする以上に、観客たちも心のなかで呟いていたことだろう。

■「一緒に歳を重ねてきてるからね」NAKAMAの信頼関係が滲んだ爆笑MC

もともと汗っかきな上に熱いライブパフォーマンスで1曲目にして汗だくな香取。MCでは、そんな香取に「大丈夫?」の声が届く。「慎吾ちゃんは全然暑くない。大丈夫! 全然大丈夫!」と言い張ってみせると今度は逆に観客に向かって「膝大丈夫? 腰大丈夫?」とイジっていく。MCの時間は、歌手・香取慎吾から、バラエティタレントの「慎吾ちゃん」へとモードが切り替わったようにも見えた。

30年以上前からずっと応援しているという長年のファンたちに「一緒に歳を重ねてきてるからね」と思いを馳せたり、今日初めてライブに来たという新たなファンに「今後ともよろしくお願いします」なんてプロデューサーのように売り込んだり。そんな1人何役もの視点で語りかけることができるのも、香取ならでは。

前日の初日公演には草磲剛が駆けつけたこともあり、今日は「稲垣吾郎がくるのでは?」と予想したファンも多かったと想像したのか「今日は⋯⋯来ていません!」とフェイントしてみせる場面も。7月以降、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』などの出演作が控えている稲垣。「忙しくて“イラチ”なんだって!」と来られなかった理由を告げると「クックックッ」といたずらっぽく笑うところに、“しんごろ”ならではの関係性もチラ見え。

また、この日は「東京SNG」を歌っている途中にスタンドマイクのトラブルで歌声が聞こえないというハプニングがあった。そんなヒヤッとする出来事も「楽しいよね、ライブっぽくて」とトークのネタに昇華。「ハンドマイクに切り替えるとき、自分の中でも“カッケー!”って」とむしろポジティブに転換させ、スタッフや観客を安心させる。

そんな話で盛り上がっていると今度は「大切な人、忘れてた」と関係者席に座る親友・山本耕史を紹介。Tシャツのロゴをイジった香取だったが、実は山本の靴下が香取がディレクターを務める「JANTJE_ONTEMBAAR」のものだったことはここに記しておきたい。

ファンを楽しませるのはもちろん、関わったすべての人たちを幸せにしたい。そんな“パーフェクトビジネスアイドル”のモットーを感じることができる一幕。だからこそ、これだけの長い年月、多くの人から愛されるアイドルとして活躍し続けているのだろう。

本人は一度ステージを降りて、こうしてまたアリーナツアーができることを「信じられない」「みんなのおかげ」と言うが、香取慎吾が香取慎吾として輝き続けたからこその快進撃だ。

そんなジーンとさせられる場面があったかと思えば、「P!B!I!(パーフェクトビジネスアイドルの略)」や、この日の公演前に香取が食べた食事写真を前に「春巻き!」「米高騰!」「備蓄米!」など、どんな言葉でも香取のコールに反応する会場全体の一体感に笑いが止まらなかった。

何十年とライブに足を運んできた古参ファンから、今日初めて来たという新規ファンまで。みんなが一様に笑顔になって帰っていく。そして、また香取の作る夢の世界に戻って来る日を楽しみにしながら、それぞれの現実を生きていく。そんなNAKAMAの1人として密かに繋がりを感じられる温かさが、香取慎吾のライブにはある。

(文=佐藤結衣)