2日午前3時52分ごろ、北海道で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は十勝沖で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。

この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、北海道の浦幌町と十勝大樹町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□北海道

浦幌町 十勝大樹町

■震度3

□北海道

帯広市 音更町 幕別町

十勝池田町 豊頃町 中札内村

更別村 広尾町 新篠津村

長沼町 厚真町 安平町

むかわ町 平取町 新冠町

新ひだか町 浦河町 様似町

えりも町 鹿追町 釧路市

釧路町 白糠町

■震度2

□北海道

士幌町 十勝清水町 芽室町

本別町 石狩市 当別町

夕張市 岩見沢市 美唄市

三笠市 南幌町 由仁町

栗山町 月形町 室蘭市

苫小牧市 白老町 日高地方日高町

上士幌町 新得町 足寄町

厚岸町 標茶町 鶴居村

札幌中央区 札幌北区 札幌東区

札幌白石区 札幌西区 札幌厚別区

札幌手稲区 札幌清田区 江別市

千歳市 恵庭市 北広島市

函館市 上ノ国町 余市町

赤井川村 倶知安町 妹背牛町

北竜町 滝川市 砂川市

奈井江町 剣淵町 富良野市

中富良野町 占冠村 増毛町

網走市 美幌町 大空町

北見市 湧別町 洞爺湖町

弟子屈町 標津町 別海町



□青森県

青森市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 八戸市 野辺地町

七戸町 六戸町 東北町

おいらせ町 五戸町 青森南部町

むつ市 東通村



□岩手県

盛岡市

■震度1

□北海道

登別市 陸別町 浜中町

札幌豊平区 札幌南区 七飯町

鹿部町 渡島森町 檜山江差町

厚沢部町 小樽市 ニセコ町

芦別市 浦臼町 上富良野町

南富良野町 斜里町 清里町

訓子府町 置戸町 遠軽町

興部町 胆振伊達市 壮瞥町

中標津町 羅臼町 長万部町

福島町 木古内町 黒松内町

岩内町 美瑛町 猿払村

根室市



□青森県

五所川原市 今別町 蓬田村

板柳町 鶴田町 中泊町

十和田市 三沢市 横浜町

六ヶ所村 三戸町 階上町

大間町 風間浦村 弘前市

黒石市 藤崎町 田舎館村



□岩手県

二戸市 八幡平市 軽米町

宮古市 久慈市 釜石市

一関市



□宮城県

登米市 石巻市



□秋田県

潟上市 井川町 大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。