¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç²áµîºÇÂ¿¥É¥í¡¼¥ó¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¡¡·±ÎýÉôÂâ¤Ç¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç12¿Í»àË´
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë470µ¡¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ï¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬31Æü¤«¤é1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ472µ¡¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤È7È¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÕ¤Ç470µ¡¤òÄ¶¤¨¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¹¶·â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎ¦·³¤Ï¡¢·³¤Î·±ÎýÉôÂâ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ½±·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊ¼»Î¤¬¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ËÈòÆñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢12¿Í¤¬»àË´¤·¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÎ¦·³¤Î»ÊÎá´±¤¬¼¿¦¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎÆâ¤Ø¤Î¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤âÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°ÂÄ£¤Ï1Æü¥í¥·¥¢¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ä¥¯½£¤Ê¤É¡¢4¤«½ê¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤ò¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¹¶·â¤·¡¢Çú·âµ¡40µ¡°Ê¾å¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ù¥ê¥¢¤¬¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
°ÖÎîº×,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºë¶Ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÆÁÅç,
¹©¾ì,
¾åÅÄ,
¥Í¥¸,
¥¤¥Ù¥ó¥È