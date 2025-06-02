¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÊõÅÄÎ¼¼£ 20°Ì¥¿¥¤¤«¤é½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¡Ä58ºÐ¡¦»³°ìÅ´Ìé¤«¤é»É·ã¡ÖÄÉ¿ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖÀ¾Éôµ¼Ô¥¯¥é¥ÖÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£±Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÊõÅÄÎ¼¼£¡Ê£µ£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£¶£Ò¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¡£¹¥Ä´£³£¸¹æµ¡¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Ç¤âÉ¾È½¤ÎÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¹Ô¤Â·ÏÅý¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´°Ä´¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡º£Àá¤Ï£¶£¸´ü¤ÎÆ±»ÙÉôÆ±´ü¤Ç£²ºÐÇ¯¾å¤Î»³°ìÅ´Ìé¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÆÀÅÀÎ¨£¸°Ì¥¿¥¤¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¡Ê»³°ì¡Ë¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡£ÄÉ¿ï¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¡£ÆÀÅÀÎ¨£²£°°Ì¥¿¥¤¤«¤é½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±À®¸ù¤ØÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£±¹æÄú¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¡£