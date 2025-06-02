【グラビア】田中美久さんが「INNU-イッヌ-」とコラボ！ 「週刊ヤングマガジン27号」グラビア公開篠崎こころさん、高見奈央さんのキャラクターなりきりコラボも
【週刊ヤングマガジン 2025年27号】 6月2日 発売 価格：510円
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本日6月2日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年27号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
表紙・巻頭グラビアには、田中美久さんが登場。「INNU-イッヌ-」とのコラボグラビアを披露している。
また巻中グラビアでは、気象予報士の今井春花さんが初登場。巻末には篠崎こころさん、高見奈央さんによる「HACKING GHOST」、「NTREVENGE」のキャラクターなりきりコラボが掲載されている。
さらに同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、各グラビアのアザーカットが公開されている。【田中美久さん】 【今井春花さん】 【篠崎こころさん、高見奈央さん】
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