「ゴールデンドロップ」3号連続巻頭カラー第3弾！ 「週刊ヤングマガジン27号」本日発売
【週刊ヤングマガジン 2025年27号】 6月2日 発売 価格：510円
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講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年27号」を本日6月2日に発売する。価格は510円。
今号では、「ゴールデンドロップ」3号連続巻頭カラーの第3弾が掲載。また「ザ・ファブル The third secret」が巻中カラーで登場し、オリジナルTシャツのプレゼント企画も実施される。
「社長と酒と星」はカラーページ付きで掲載され、グッズ制作も決定。8月6日に発売される紙版コミックスの第1巻で立体マウスパッドのプレゼント企画が実施される。
さらに「伍と碁」が巻中カラー、「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」がセンターカラーを飾っており、「平成敗残兵☆すみれちゃん」の2号連続カラー第1弾も掲載されている。【ゴールデンドロップ】 【ザ・ファブル The third secret】 【社長と酒と星】 【伍と碁】 【追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する】 【平成敗残兵☆すみれちゃん】
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