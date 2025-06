【びっくらたまご Plus! MINECRAFT おふろ水族館】 6月2日 発売 価格:715円

バンダイは、マスコット入り入浴剤「びっくらたまご Plus! MINECRAFT おふろ水族館」を6月2日に発売する。価格は715円。全国の量販店・ドラッグストア・ベビー専門店・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売される。

「びっくらたまご」の新シリーズ「びっくらたまごPLUS!」に「MINECRAFT」が登場。本商品では、マスコット入り入浴剤1個と台座がセットになっており、キャラクターマスコットはサンドボックス「マインクラフト」のゲーム内に登場するようなウーパールーパー(ピンク)や熱帯魚(クマノミ)など全6種が用意されている。

たまご型入浴剤から出てきたキャラクターを別添の台座に飾ることで、まるで水槽の中をキャラクターが泳いでいるかのようなゲームでの世界観を再現可能。台座は横に連結できるので、複数並べて自分だけのオリジナル水族館を作ることもできる。

【キャラクターマスコット】

ウーパールーパー(ピンク)

熱帯魚(クマノミ)

イルカ

イカ

ガーディアン

シークレット

「びっくらたまご Plus! MINECRAFT おふろ水族館」

【セット内容】

マスコット入り入浴剤1個&台座セット(ガラスブロック、砂ブロック、支柱パーツ)1個

・入浴剤(浴用化粧料)

形状:たまご型

香り:マリンのかおり

色:マリンブルーのお湯

容量:75g

・キャラクターマスコット(全6種)

(1)ウーパールーパー(ピンク)

(2)熱帯魚(クマノミ)

(3)イルカ

(4)イカ

(5)ガーディアン

(6)シークレット

※いずれかひとつが入っている。

※マスコットの種類は選べない。

※画像はイメージ。

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.