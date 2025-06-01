¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Òー¥íー¡Ù¶ÍÃ«·òÂÀ¤¬¡È¿¿¤Î¥Òー¥íー¡É¤òÂÎ¸½¡¡µÓËÜ²È¡¦ÎÓ¹¨»Ê¤¬¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÀµµÁ¡É¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦ーー¡£¿Í¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤è¤ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÄñ¤Î¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡È°¡É¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤è¤ê¤â¡¢¡ÈÀµµÁ¡É¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÍÚ¤«¤ËÉÝ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤«¡¢¥Òー¥íー¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËºÇ½ªÏÃ¡£¼ã²¦»Ò¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¹¼¼¡ÊµÜÀ¤Î°Ìï¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¥¾¥ï¥¾¥ï¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡È¼ç±é¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¡¡¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï
¡¡É¹¼¼¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¤¬¡¢ÀÖ»³¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤Î¶µ¤¨»Ò¡¦½ÂÃ«Í¦µ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´õË¾¤ÎÆ»¡×¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃç´ÖÁÛ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤òÅýÎ¨¤¹¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã²¦»Ò¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î¤Ê¤«¤ÎÀµµÁ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ã²¦»Ò¤Ï¡¢»àÌÇ²óÍ·µû¡Ê¡áËÜÍè¤ÎÀ¸Â©ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³¤°è¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦µû¤Î¤³¤È¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ò¡¢»à¤Ê¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Í¥¤·¤µ¤À¤ÈÉ¹¼¼¤òÀöÇ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò»à¤ËÍ¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö»Ä¹ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÎä¤¿¤¤¿å¤Î¤Ê¤«¤ÇÅà¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¸À¤¤¡¢ºá°´¶¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡20Ç¯Á°¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ì¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢Í¦µ¤¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Òー¥íー¤Ï¡¢ÀÖ»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢É¹¼¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¡¢¼å¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÈó¾ð¤Ê¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡¢¥Òー¥íー¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÖ»³¤ä¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö´õË¾¤ÎÆ»¡×¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÎÏÅº¤¨¤â¤¢¤ê¡¢ÀöÇ¾¤¬²ò¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ã²¦»Ò¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÀöÇ¾¤¬²ò¤±¤¿¤¢¤È¤ÎÈà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÏ¹ö¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÍè¡¢Í¥¤·¤¤À³Ê¤ÇÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿Í¦µ¤¤Ï¡¢ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ìî¡¹Â¼¡ÊÀôß·Í´´õ¡Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£É¹¼¼¤Ë¡¢¡Ö°Ìò¤«¤é¡¢¿¿¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥¬ー¤Ï¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¤É¤¦Àº»»¤·¤¿¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÖ»³¤¬¡¢¡ÖÀº»»¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Í¤¨¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¶µ¤¨»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Îºá¤ò°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÖ»³¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤Ï¡¢¡Ö¿¿¤Î¥Òー¥íー¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤Ì¤ë¤¤¿å¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ¤·¤¤À¸¤Êý¤«¡©¡¡¤É¤ó¤À¤±Áê¼ê¤¬¶¯¤«¤í¤¦¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡£È¿Â§¤ÏÈ¿Â§¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤Â³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥¬ー¤À¡×
¡¡¤³¤ÎÀÖ»³¤ÎÂæ»ì¤³¤½¤¬¡¢µÓËÜ²È¡¦ÎÓ¹¨»Ê¤¬ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡È×ÖÅÙ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï´¬¤«¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¤Î¥Òー¥íー¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¥Òー¥íー¤Ï¡¢¶¯¤¤¼Ô¤Ë½¾¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼å¤¤¿Í¤Ë¤½¤Ã¤È¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ÎÄË¤ß¤ËÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉÔÀµ¤äÌ·½â¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤Ê¤¤Í¦µ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤È¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë