½¸ÃÄÅ¾¹»¤Î¹â¹»À¸¥é¥ó¥Ê¡¼¡¡¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈÏ¢È¯¡¡ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤éÄ»¼è¾ëËÌ¤Ë¡Ä¥Ë¥Ã¥¿¥¤¥À¥¤£Ã£ÇÃË»Ò£µ£°£°£°£í
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÃË»Ò±ØÅÁ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¼Ô¤Î¸òÂå¤ò·è¤á¤¿³Ø¹»Â¦¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢£±£¸¿Í¤¬Ê¡²¬¡¦ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤é½¸ÃÄÅ¾¹»¤·¤¿Ä»¼è¾ëËÌ¤¬£±Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÆüÂÎÂç²£ÉÍ·ò»ÖÂæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î¦¾å¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÂÎÂç³ØÄ¹µ÷Î¥¶¥µ»²ñ·ó¥Ë¥Ã¥¿¥¤¥À¥¤¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¦¥²¡¼¥à¥º¡Ê£Ã£Ç¡ËÃË»Ò£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤éÅ¾¹»¤·¤¿¼ç¾¤Î½¡ÁüÂöÇÏ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÂè£±£³ÁÈ¤ÇÂç³ØÀ¸¤Ë¸ò¤¸¤ê¡¢£±£´Ê¬£³£µÉÃ£²£°¤Ç£³°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÁáÅÄ·ÄºÈ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×ÂÎÀ©¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë½¡Áü¤Ï¡ÖÄ»¼è¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç³Ø¹»À¸³è¤äÎý½¬´Ä¶¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤â°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÂÎ°éÏ¢ÌÁ¤Îµ¬Äê¤ÇÅ¾¹»¸å¡¢£¶¤«·î¡Ê¿å±Ë¤Ï£±Ç¯¡Ë¤ÏÆ±Ï¢ÌÁ¤Î¼çºÅÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤éÅ¾¹»¤·¤¿£²¡¢£³Ç¯À¸¤Ï²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍ½Áª¤ËÅö¤¿¤ë½Õ¤«¤é¤Î¸©Âç²ñ¤äÃæ¹ñÂç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¡¢¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤äÂç³ØÀ¸¤Ë¸ò¤¸¤ê¡¢£²ÈÖÌÜ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤ÁÈ¤ÇÁö¤ê¡¢£±£³Ê¬£µ£²ÉÃ£²£±¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÎËÜÅÄºùÆóÏº¡Ê£³Ç¯¡Ë¤é¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½©¤Î¸©¹â¹»±ØÅÁ¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ë¤Ï½Ð¾ì²ÄÇ½¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÄ»¼è¸©¹â¹»±ØÅÁ¤ÏÊÆ»Ò¾¾°þ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤Ï£²°Ì¡£ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤é¤Î½¸ÃÄÅ¾¹»¤·¤¿Áª¼ê¤Ï½çÄ´¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä»¼è¸©¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»±ØÅÁ¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¡ÂçÌ¶ÅÄ¤«¤éÄ»¼è¾ëËÌ¤Ø½¸ÃÄÅ¾¹»¤Î·Ð°Þ¡¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÊ¡²¬¸©¹â¹»±ØÅÁ¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³£´£µ²óÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸å¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï£²£µÇ¯ÅÙ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿ÀÖÃÓ·ò¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ë¹ß³Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£Áª¼ê¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÖÃÓ»á¤ÏÂçÌ¶ÅÄ¤Î£È£Ã¤ò¼Ç¤¤·¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤Î´ÆÆÄ¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Åö»þ£±¡¢£²Ç¯À¸¡Ê¸½£²¡¢£³Ç¯À¸¡Ë£±£¹¿Í¤Î¤¦¤Á£±£¸¿Í¤¬ÀÖÃÓ»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¡¢Ä»¼è¾ëËÌ¤Ø¤ÎÅ¾¹»¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£ÀÖÃÓ»á¤Î»ØÆ³¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÂçÌ¶ÅÄ¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¿·ÆþÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤âÄ»¼è¾ëËÌ¤Ø¿ÊÏ©¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£