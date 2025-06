東京ディズニーリゾート グッドネイバーホテルのヒルトン東京お台場では、ファミリールーム・エグゼクティブルーム・スイートルームの宿泊者を対象に「Benefit Plus(ベネフィットプラス)」を実施中。

上質なホテルステイとともに、季節ごとに楽しめる特別な体験が提供されるこのサービスに、羽田空港周遊クルーズが初登場☆

2025年7月19日(土)、20日(日)、26日(土)

8月1日(金)、2日(土)、8日(金)、9日(土)、10日(日)、15日(金)、16日(土)

東京湾を望むロケーションに位置するヒルトン東京お台場では、宿泊者限定の特典「Benefit Plus(ベネフィットプラス)」を実施中。

ファミリールーム・エグゼクティブルーム・スイートルームを対象に、上質なホテルステイとともに、季節ごとに楽しめる特別な体験が提供されます。

そんな「Benefit Plus」特典の目玉として人気のクルーズ体験に、2025年夏は新航路が登場!

お台場から出航するホテル専用クルーズで、レインボーブリッジや東京タワーの夜景に加え、羽田空港周遊が初めて実施されます。

ホテルからもほど近いお台場海浜公園の桟橋から出航!

キャビンやギャレー、アッパーデッキなどのゾーンを有したクルーザーで、心地よいお台場の風を感じながら快適でラグジュアリーな体験が楽しめます☆

ホテル全景を眺められるほか、大きなクレーンが並ぶコンテナふ頭、

東京国際クルーズターミナルなど、東京湾周辺の景色を眺めることができます。

そして、羽田空港周遊クルーズならではのお楽しみとして、羽田空港の近くで停船。

羽田空港を離発着する飛行機を間近で見ることができます。

飛行機の離発着が間近に見られる迫力の光景は、船上ならではの特別な体験です。

「Benefit Plus(ベネフィットプラス)」特典内容

対象客室:ファミリールーム/エグゼクティブルーム/スイートルーム

特典内容:

エグゼクティブラウンジへのアクセス(朝食・アフタヌーンティー・カクテルタイム付き)東京湾を望む「庵スパ TOKYO」入場無料Wi-Fi無料2連泊以上で滞在中1回タクシー無料サービス

家族旅行や記念日ステイにもおすすめのヒルトン東京お台場の「Benefit Plus」

非日常を感じるお台場の海辺ステイに、ここでしか味わえない特別なクルーズ体験を加えて、思い出に残る夏のひとときを楽しんでみてくださいね!

ヒルトン東京お台場/Benefit Plus(ベネフィットプラス)「羽田空港周遊クルーズ」の紹介でした。

