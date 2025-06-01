À¶¿å¡¡º£µ¨ºÇÂ¿4¼ºÅÀ¤ÇCÂçºå¤Ë´°ÇÔ¡¡½©ÍÕ´ÆÆÄ¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ÖËÌÌîÁª¼ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡¡CÂçºå4¡½2À¶¿å¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¡¡¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡À¶¿å¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢2¡½4¤Ç2Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾4Ê¬¤ËDF»³¸¶Îç²»¡Ê25¡Ë¤¬Ä¾ÀÜFK¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥ß¥¹¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤ÆÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë4¼ºÅÀ¡£½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÎÉ¤¤Æþ¤êÊý¤ò¤·¤¿Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ê³¤³°°ÜÀÒ¤¹¤ë¡ËËÌÌîÁª¼ê¤Î¤ª½Ë¤¤¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ëè»î¹ç4ÅÀ¤â5ÅÀ¤â¼è¤é¤ì¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡19»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ7¾¡4Ê¬¤±8ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤ÆÁ°È¾Àï¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÆÀ¼ºÅÀ¤â¥¼¥í¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤À¤È»×¤¦¡£ÎÏ¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¤«¡£¸½¼Â¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ»Ä¤ê19»î¹ç¡¢»ÄÎ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸åÈ¾Àï¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£