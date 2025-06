気候も装いも一気に初夏ムードになり、悩みが増えるインナーの問題。1枚でサラッと着こなしたい初夏のおしゃれには、下着の浮きを目立たせない無敵インナーを味方につけて!

下着のラインが響かないインナーが知りたい!つるんとしたモールドカップで響きにくい♡

出典: 美人百花.com

背中のお肉もしっかりと収めてくれる。ノンワイヤーとは思えない。

クロスブラ¥5,720/ブラデリスニューヨーク(ゴールドフラッグ)

肌に吸いつく素材でアウターに響く余地なし♡

出典: 美人百花.com

シームレスなフォルムが素肌にジャストフィット!

ブラ(ゼロフィール®ライトN-Top2)¥4,180〜/スロギー(トリンプ・インターナショナル・ジャパン)

つけているのを忘れるほどストレスフリー!

出典: 美人百花.com

ノンワイヤーだからラインを拾わず快適。

S by Sheer ブラレット \8,250/S by sloggi(トリンプ・インターナショナル・ジャパン)

シルクのようななめらかさと光沢感で素肌感覚♪

出典: 美人百花.com

フラットな仕様で下着のラインがトップスに影響しない! 素肌と一体化するなめらかさ。

タンクトップ¥1,980/アスティーグ(アツギ)

理想のヒップラインを叶えるレディガードル

出典: 美人百花.com

シームレスなデザインで響きを防止♡ 気になる太ももやぽっこりお腹もシェイプ。

ガードル¥6,500/ROSIER by Her lip to

気になるパーツを引き締めてなめらかに補整!

出典: 美人百花.com

苦しくないのにしっかりとしたホールド感! 汗をかいても乾きやすいエアリズム素材が初夏の頼りに。

ショーツ¥1,500/UNIQLO

横から見たときのヒップラインも美しくサポート♡

出典: 美人百花.com

ヒップアップ効果に加え、ソフトな生地で食い込みや圧迫感を解消。

ガードル¥3,960/ブラデリスニューヨーク(ゴールドフラッグ)

理想のお尻を叶えてくれるメイク力も◎

出典: 美人百花.com

シアー生地で快適なはき心地。お腹まわりを押さえ、お尻にナチュラルな丸みを演出!

ガードル¥2,640/アスティーグ(アツギ)

下着のラインだけじゃなくぽっこりお腹も軽減

出典: 美人百花.com

お腹の段差を抑えるほどよい着圧。フリーカットの足口でラインの浮きをオフ。

ショーツガードル¥1,980/アスティーグ(アツギ)

掲載:2025年6月号「初夏服に自信が持てる♪爛譽妊のための瓮ぅ鵐福璽イド」

撮影/志田裕也 スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) 構成・文/長谷川稚渚 再構成/美人百花編集部.com