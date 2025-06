ハウステンボスの「ミッフィー・ワンダースクエア」には、おしゃれ心をくすぐるセレクトショップ「マイ・ミッフィーブティック」がオープン。

ちょっとお洒落な憧れのブティックのような内装の店内で、いつもより特別な”マイ・ミッフィーアイテム”を発見できます。

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「マイ・ミッフィーブティック」

画像提供:ハウステンボス

グランドオープン日:2025年6月21日〜

場所:ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内

販売形態:物販ショップ(セレクトファッション中心)

「マイ・ミッフィーブティック」は、子どもから大人まで楽しめるファッション雑貨やアパレルが揃うセレクトショップ。

お気に入りのミッフィーアイテムを選び、思い出の1日をもっと楽しく、もっと特別に演出してくれるショップです☆

店内には、ハウステンボス限定デザインのウェアや小物など、ここでしか手に入らないグッズが多数展開されています。

ミッフィー おかおポシェット

画像提供:ハウステンボス

ミッフィーの顔をそのままデザインした、ころんとしたフォルムがかわいいショルダーバッグ。

オレンジ色の立体リボンがアクセントとしてあしらわれています。

コンパクトなサイズ感ながら、スマホや小物の収納にも便利な実用性も兼ね備えたアイテム。

肩から掛けられるショルダータイプで、カジュアルなコーデにもぴったりなミニバッグです。

ミッフィー&メラニーぬいぐるみカチューシャ

画像提供:ハウステンボス

ブルーのカチューシャに、ミッフィーとメラニーのぬいぐるみがちょこんと並んだ、存在感抜群のカチューシャ。

ぬいぐるみはそれぞれおすわりポーズで、カラフルな衣装がアクセントになっています。

ポップでかわいいデザインは、パークでのコーディネートにもぴったり☆

ミッフィー キッズワンピース

画像提供:ハウステンボス

まるでミッフィーになりきった気分になれるワンピース。

胸元のリボンや袖のデザインなど、細部までかわいい!

ミッフィー Tシャツ

画像提供:ハウステンボス

ミッフィーとチューリップが描かれた、シンプルでかわいいTシャツ。

お友達や家族とおそろいで着られるユニセックスデザインがうれしいポイントです☆

旅の思い出を持ち帰るだけでなく、帰ってからもミッフィーと過ごす毎日を楽しめる、心ときめくセレクトが魅力!

2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内にオープンする「マイ・ミッフィーブティック」の紹介でした。

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 続きを見る

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ファッション雑貨やアパレルが揃うセレクトショップ!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「マイ・ミッフィーブティック」 appeared first on Dtimes.