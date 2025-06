3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月26日(月)の放送では、バンド史上最大規模となるドームツアー「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」について語りました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

――Mrs. GREEN APPLEの自身最大規模となる5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」(読み:ドームツアー ニセンニジュウゴ “バベルノトウ”)の開催が決定しました。同ツアーは、ミセスのライブの系譜の1つである「ストーリーライン」と位置付けられ、「EDEN no SONO」「NOAH no HAKOBUNE」、そして「Atlantis」へと繋がれてきた壮大な物語の続編になります。2025年10月〜12月にかけて、愛知県・バンテリンドーム ナゴヤ、北海道・大和ハウス プレミストドーム (札幌ドーム)、福岡県・みずほPayPayドーム福岡、大阪府・京セラドーム大阪、東京都・東京ドームをめぐり、計12公演・合計55万人を動員する予定となっている。5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 ”BABEL no TOH”」おめでとうございます! ドームで12公演も……すごすぎです! 私は京セラドームに応募しました。今回ミセスのライブに初めて応募して当落までワクワクドキドキしてます。「『バベル』行きたい」じゃなくて「『バベル』行く!!」っていう気持ちで毎日過ごしてます! 当選してミセス先生に会えるのを楽しみにしています!(16歳)大森:応募数を聞いて、引いてます、私。引いてますので……みなさん、諦めずに応募してください!若井:なるほど! そのくらいありがたいこと!大森:けっこう大きく出たな、って個人的に思ったんですけど。若井:そうね、5大ドームですから!大森:でも、ドームの話ってもう2、3年前には実はしてて。Zeppツアーを回った辺りに実はもうそういう打ち合わせをしていました。Zeppツアーも大きいところをやらせてもらっているなかで組んだツアーなんだけど。そこから観た人はとんでもない駆け上がり方に見えるし。藤澤:たしかに。大森:あまりにも観られないっていう方が多いので、心を痛ませながら……でも難しいじゃん、そういうのって。だから今回意を決して5大! しかも東京ドーム 4DAY! ブルーノ・マーズかよ、っていう!若井・藤澤:(笑)。大森:テイラー・スウィフトなの!? っていうスケジュールをいただきまして。ありがたくさせていただきます! どうですか、お2人は「バベル」に向けて今言えること! プロットは読みましたね!藤澤:はい! すごかった! 本当に……ああ、すごかった……(笑)。若井:今、全部言おうと……(笑)。大森:ぎりぎりを攻めましょう! ぎりぎりを攻めよう!藤澤:いやいや、ちゃうちゃうちゃう(笑)! そのプロットを作っているのが、本当にガチガチに、今まで以上に……しっかり文章をメキメキに盛り込んだPDFをいただき……これをどうやってステージに、ライブとして落とし込むのかっていうのが、本当にドキドキして、楽しみですね!大森:楽しみですねー!若井:「バベル」はあなたが来て初めて完成するライブになります! 全ライブそうなんですけど。「バベル」は特にそういう意味があるライブになるんじゃないかな、っていう風に思ってます!大森:いつしかストーリーラインがメインラインみたいになってますね。「NOAH no HAKOBUNE」とか、「Atlantis」とかありまして。「Atlantis」から2年半ぐらいかけて「バベル」が始まるということですけども。「Atlantis」の時点で「『バベル』をやるよ」っていうのも最後に予告を流したじゃないですか。そんなん見たことないじゃん! よくみんな待っててくれたな、と思って。「制作発表」って、映画かよ! みたいな。実際2年と数ヵ月が経って開催するわけですから、こちらは我々PMGA(Project-MGA)もとても気合いが入ってるプロジェクトですね! 楽しみにしていてほしいな、という風に思います。その前に“MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜”も、Mrs. GREEN APPLE Presents「CEREMONY」もありますからね! どれも素敵な企画になるといいな、という風に尽力していきたいと思います!番組では他にもディズニーコラボの衣装制作秘話について語る場面もありました。

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



