Image: Shutterstock.com

クレーターだらけのゆで卵を卒業できるかもしれない…。

具材としても、そのままでも使えるゆで卵。むこうとすると殻に白身がくっついてボロボロになった経験は誰しもあると思います。

インターネット上には、そんな悩みを解決する「裏ワザ」があふれていますが、食品科学の専門家によると、そもそも卵がむきにくくなるのには理由があるそうです。その原因を科学的に理解すれば、きれいにむけたつるんつるんのゆで卵がデフォルトになるはずです。

ゆで卵を科学でハック

では、「きれいにむけるゆで卵」を科学でハックしていきましょう。

卵の殻は、主に硬くて多孔質の卵殻に内膜と外膜、白身、黄身、そして内側の気室から構成されています。1960年代後半から70年代にかけて、卵のむきやすさを決める要素について多くの研究が行なわれましたが、鍵はpH値や保存方法、調理温度にあるようです。

ステップ1: 新鮮な卵を避ける

新鮮な卵がむきにくい理由はいくつかあります。まず、新しい卵は気室が小さいため、殻をむくときに空気が入りにくくなります。時間の経過とともに卵が水分を失うと、気室が少しずつ大きくなり、むきやすくなるといいます。

また、もともとアルカリ性の卵白は、時間がたつにつれてさらにアルカリ性が増すのですが、それによって一層むきやすくなるそうです。1969年の研究では、卵白のpHが8.7〜8.9の卵がむきやすいことが示唆されています。

さらに、保存温度も関係しているといいます。22度(常温)で保存した卵は、冷蔵庫(3〜5度)で保存したものよりもむきやすくなるという研究結果があります。

むきやすさを優先するなら、新鮮な卵よりも少し時間を置いた卵を使ったほうがよさそうです。が、室温で保存すると腐りやすいので、気をつける必要があります。むきやすさよりも健康第一です。

ステップ2: お湯の温度に気をつける

ゆで方にも工夫が必要です。お湯を沸騰させて、火を弱めてから常温の卵をそっと入れるといいそうです。

冷蔵庫から出したばかりの卵をお湯に入れると、急激な温度の変化で卵がひび割れてしまいます。また、常温の卵を調理の開始時から高温にさらすことで、膜が殻や卵白からはがれやすくなるといいます。いつも冷蔵庫から出したての卵を水の段階から入れてました。反省します。

ゆで時間は、好みに合わせて選べます。黄身がとろとろなら3〜5分、半熟なら6〜7分、固ゆでなら12〜15分が目安です。茹でたあとは、氷水で冷やすと卵白が少し縮むので、殻からはがれやすくなります。

ステップ3(オプション): お湯に加えるものを工夫する

お湯に塩や酢、重曹を加える方法もありますが、これにはいくつか注意点があるようです。

まず、塩は保存期間が短い卵には効果があるものの、長期間保存した卵では効果が薄れる場合があるようです。

酸性の酢は、理論上では殻の主成分である炭酸カルシウムに作用するため、殻をむきやすく効果があると考えられています。

一方、アルカリ性の重曹は、膜と殻を分離させる効果があるため、殻をはがしやすくなるとのことです。

卵の殻も捨てないで活用

きれいにむけた卵の殻は、そのまま捨てずに再利用するという方法もあります。コンポスト(堆肥化)したり、ナメクジやカタツムリ除けにしたり、小さな苗の生分解性植木鉢として使ったりできるそうです。環境が整っている場合は、なるべくごみに出さずに再利用を心がけたいですね。

筆者が住むアメリカでは、物価高のシンボルにされるくらい卵は高くなっているので、「ちょっと試してみるか」とはいきませんが、値下がりしたらここで紹介した方法をすべて駆使して完璧なゆで卵をつくってみようと思います。

Source: The Conversation

Reference: Fuller and Angus 1969 / Poultry Science, Margaret M. et al. 1963 / Poultry Science, Goodrum et al. 1989 / Poultry Science, University of Southern Queensland