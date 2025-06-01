Ä®ÅÄ½êÂ°¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Ë¡È¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥ë¥«¥¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç·¿FWÅÐ¾ì¡¡¶Ï¤«40Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿195cm¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤¬ÌÌÇò¤¤
º£µ¨¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼¾å°Ì¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢90Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥ó¡¦¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¡£
ºò²Æ¤Ë¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥«¥ê¥åFC¤«¤é40Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ê¡¼¥°Àï19¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥«¥Ê¥À¿ÍFW¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¡Ê23¡Ë¤À¡£
¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ª¥ÕºÇ½ªÀá¤Î¥Ø¥ó¥ÈÀï¤Ç¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¤òÁªÂò¤¹¤ë¸¢Íø¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½Ð¾ì¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤ÎCONCACAF¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½à·è¾¡¤È3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤«¤é¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾»î¹ç¤ò¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¤Ï¡Ö¥«¥Ê¥À¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ËÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¡¼¥·¥å¡Ê¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡£µÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¤Ç¤ÏFW¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¤¬¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¤È¤Î¡Ø¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥³¥ó¥Ó¡Ù¤Ï¾ÍèÅª¤ËÌÌÇò¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¥ó¥Ú¥ë¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¡¼¥ë¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥êFC¤Ê¤É¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç19¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶á¤¤¾Íè¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
| Un doublé en or signé Promise David ! #USGGNT pic.twitter.com/iYyZkM3FWO— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 25, 2025