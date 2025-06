正解は「デートに誘う」でした!

特にロマンチックな意味あいのある誘いで使われます

「ask(アスク)」だけだと普通の質問、「ask out(アスク アウト)」は恋愛のニュアンスつきの誘いになりますよ。

「I’m thinking about asking her out this weekend.」

(今週末、彼女をデートに誘おうかと思ってるんだ。)