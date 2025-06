2位:月岡温泉(新潟県)/35票

All About ニュース編集部では、5月20〜26日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、東京から日帰りで行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京から日帰りで行きたい『新潟県の温泉地』」ランキングの結果をご紹介します。新潟県新発田市にある「月岡温泉」は、大正4年に石油掘削(くっさく)中に湧出した歴史ある名湯。硫黄含有量が日本有数であることでも知られており、エメラルドグリーンの湯と硫黄の香りが特徴で、肌をしっとり整えてくれる温泉です。日帰り入浴施設も充実しています。東京駅からは、新幹線と電車、そしてバスを乗り継いで約2時間50分でアクセス可能です。

1位:越後湯沢温泉(新潟県)/91票

回答者からは「エメラルドグリーンのお湯が特徴的で、見た目にも癒されそう。美肌の湯とも聞いたことがあるので、一度は試してみたいと思いました」(20代女性/富山県)、「情緒溢れる温泉街が楽しめるから」(30代女性/大阪府)、「町ぐるみで年々進化している温泉地なので日帰りでも楽しめると思いました」(40代女性/新潟県)といった声が集まりました。新潟県湯沢町の「越後湯沢温泉」は、平安時代末期に発見されたとされる、800年以上の歴史を持つ名湯です。単純温泉や硫黄泉など多彩な泉質があります。共同浴場「駒子の湯」や駅構内の「ぽんしゅ館」では足湯や利き酒が楽しめるなど、見どころが豊富。また、スキー場も点在しており、スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しんだ後に立ち寄ることもできます。東京駅からは、新幹線で約1時間10分ほどでアクセス可能です。回答者からは「ウィンタースポーツと一緒に楽しめそうだから」(30代女性/東京都)、「駅の目の前に温泉・グルメ・お土産スポットが揃っており、現地での移動が不要だから」(30代女性/埼玉県)、「スノボをした帰りに寄りたいですね」(20代女性/神奈川県)、「東京から新幹線で約1時間半というアクセスの良さが魅力。スキー客にも人気の温泉地で、駅近にも温泉施設が充実しているため、日帰りでもしっかりリフレッシュできます」(30代男性/神奈川県)といった声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)