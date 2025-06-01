岐阜vs高知 スタメン発表
[6.1 J3第14節](長良川)
※19:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 井川空
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
MF 39 泉澤仁
FW 11 佐々木快
監督
大島康明
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
MF 6 宇田光史朗
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 15 小林里駆
MF 26 須藤直輝
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊
※19:00開始
主審:山岡良介
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 3 野澤陸
DF 4 甲斐健太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 16 西谷亮
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 24 粟飯原尚平
FW 27 横山智也
控え
GK 1 茂木秀
DF 23 萩野滉大
DF 26 大串昇平
DF 37 寺阪尚悟
MF 6 井川空
MF 7 中村仁郎
MF 14 生地慶充
FW 11 佐々木快
監督
大島康明
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 25 今井那生
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 24 岡澤韻生
MF 66 三好麟大
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
控え
GK 1 黒川雷平
DF 5 田辺陽太
MF 6 宇田光史朗
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 15 小林里駆
MF 26 須藤直輝
FW 20 杉山伶央
FW 29 内田優晟
監督
秋田豊