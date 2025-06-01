[6.1 J3第14節](長良川)

※19:00開始

主審:山岡良介

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 31 セランテス

DF 3 野澤陸

DF 4 甲斐健太郎

DF 22 文仁柱

DF 55 外山凌

MF 10 北龍磨

MF 16 西谷亮

MF 28 箱崎達也

FW 9 ドゥドゥ

FW 24 粟飯原尚平

FW 27 横山智也

控え

GK 1 茂木秀

DF 23 萩野滉大

DF 26 大串昇平

DF 37 寺阪尚悟

MF 6 井川空

MF 7 中村仁郎

MF 14 生地慶充

MF 39 泉澤仁

FW 11 佐々木快

監督

大島康明

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 25 今井那生

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 24 岡澤韻生

MF 66 三好麟大

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

控え

GK 1 黒川雷平

DF 5 田辺陽太

MF 6 宇田光史朗

MF 7 金原朝陽

MF 10 佐々木敦河

MF 15 小林里駆

MF 26 須藤直輝

FW 20 杉山伶央

FW 29 内田優晟

監督

秋田豊