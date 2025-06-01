³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¡ÖÅìµþ¤Î¿·´´Àþ¤Îµ¢¤ê¡¢È¾µã¤¤Çµ¢¤Ã¤¿¡×¥È¥é¥¦¥Þ¤Î¸¶°ø¤Ë²ÃÆ£¹À¼¡¤¬º¤ÏÇ
»ÐËåÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡Ê49¡Ë¡¢¤È¤â¤³¡Ê53¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Åìµþ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MC¤Î¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü²ÃÆ£¹À¼¡¤¬¡ÖÅìµþ¤ÎÊý¤ËÍè¤ÆÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ÃÆ£¤Ï¡Ö·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤Ã¤ÁÍè¤ë¤Î¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë2¿Í¡£¤ä¤¹¤è¤Ï¡Ö·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤ëÈÖÁÈ¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¤È¤â¤³¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ê¡¢¡Ö°Õ³°¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ò¤ó¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£2¿Í¤È¤â¡¢·ë¹½¾®¿´¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âçºå¤Î¿Í¤ä¤«¤é¡¢¥ï¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¨¤Ã¡Ä¡¢¥ï¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ÃÆ£¤Ï¡ÖÂçºå¤Ç¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¤È¤â¤³¤¬¡Ö¤¤¤ä¡ÄÂçºå¤Ï¥¤¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅçºêÏÂ²Î»Ò¡Ê52¡Ë¤¬¡Öº£Æü¡¢³Ú¤·¤ß¡Á¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤Î¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤¹¤è¤¬¡Ö¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ç°ìÅÙ¤À¤±¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢²ÃÆ£¡¢ÁêÊý¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤Î3¿Í¤È¤Î¥í¥±¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤ä¤¹¤è¤Ï¡Ö3¿Í¤ÇÂå´±»³¤«¤É¤Ã¤«¤Î³¹¥Ö¥é¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£3¿Í¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Æþ¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Û¤ó¤Ç¡¢²¿¤Î·ë²Ì¤â½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡£Åìµþ¤Î¿·´´Àþ¤Îµ¢¤ê¡¢È¾µã¤¤Çµ¢¤Ã¤¿¤ó³Ð¤¨¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤³¤¬¡Ö¤½¤ì¤«¤éÂ¿Ê¬¡¢Åìµþ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡ª¡¡²¶¤¬¥È¥é¥¦¥Þºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£