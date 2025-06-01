¤µ¤é¤ËÇ»½Ì¤¹¤ì¤Ð³ËÊ¼´ï¡Ö9È¯Ê¬¤ËÁêÅö¡× ¥¤¥é¥ó¤Î¡È¹âÇ»½Ì¥¦¥é¥ó¡É ÃùÂ¢ÎÌ¤¬400¥¥íÄ¶¤¨¤ë¡¡IAEAÊó¹ð½ñ¡¡¥¤¥é¥ó¤ÏÈ¿È¯
IAEA¡á¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÃùÂ¢¤¹¤ëÇ»½ÌÅÙ60¡ó¤Î¥¦¥é¥ó¤ÎÎÌ¤¬¡¢1.5ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ï¡¢IAEA¤¬²ÃÌÁ¹ñ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤¬5·î»þÅÀ¤ÇÇ»½ÌÅÙ60¡ó¤Î¥¦¥é¥ó¤ò¿äÄê408.6¥¥íÃùÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢2·î¤ËÈæ¤Ù¤ª¤è¤½1.5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÇ»½Ì¤¹¤ì¤Ð³ËÊ¼´ï9È¯Ê¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç»½ÌÅÙ60¡ó¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¤ËÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤Ê90¡ó¤Ë¶á¤¯¡¢³Ë¹ç°Õ¤Î¾å¸Â¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢IAEA¤ÏÊÌ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤¬2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¡¢¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç³Ë³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯º¬µò¤Î¤Ê¤¤ÈóÆñ¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¹â´±¶¨µÄ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Í¥¸,
¾²ÃÈË¼,
Åìµþ,
Ï·¸å,
ºßÂð°åÎÅ,
Ä¹Ìî,
ÆÁÅç,
Ë¡Í×