¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¡È¸Å¸ÅÊÆ¡ÉÈÎÇäÅ¹¤ò¤Ï¤·¤´»ë»¡¡Ö¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ´Éô½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
5¥¥í2000±ßÂæ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬¤¤ç¤¦¤âÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤âÈÎÇä¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö³«Å¹1»þ´ÖÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤¬È÷ÃßÊÆ¤òµá¤áÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é800¿Í°Ê¾å¤¬Îó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤Ë¤Ï6200ÂÞ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3»þ´ÖÈ¾¤Ç¤ª¤è¤½3000ÂÞ¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤ó¤À¤Î¤Ï22Ç¯ÅÙ»º¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¸Å¸ÅÊÆ¡É¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï5¥¥í¡¦ÀÇ¹þ¤ß¤Ç2138±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¹ØÆþµÒ
¡ÖÉáÃÊ¤è¤ê¤â2000±ß°Ê¾å°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ë¡£È÷ÃßÊÆ¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÖÌ£¤ÏÁ´Á³¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤É¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡Ö¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤é¤º¤Ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤Ç¡×
¤½¤Î¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¡£ÊÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈ÷ÃßÊÆÇä¤ê¾ì¤â»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌ±´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤ò¡ËÁ´Éô½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¡¢²¿¤È¤«¤³¤Î²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×
¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡¢»Ä¤ê30Ëü¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÌÃÊÁÊÆ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾®Çä¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥³¥á²Á³Ê¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£