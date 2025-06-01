6月1日午後4時10分、桜島の南岳山頂火口で爆発的噴火が発生しました。やや多量の噴煙が火口から3500mの高さまで上がり、南東方向に流れました。大きな噴石が火口から800mから1100mの6合目まで飛散しました。しています

桜島の爆発的噴火はことし137回目で、噴火警戒レベルは3の入山規制が継続されています。

桜島降灰予報（定時）発表時間 2025年06月01日 17時00分

桜島で噴火が発生した場合には、１日２１時から２４時までは火口から北方向、２日０９時から１２時までは火口から北方向に降灰が予想されます。

１日１８時から２日１２時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）

▼０１日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼０１日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） ４０ｋｍ ３ｋｍ

▼０２日００時から０３時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ３ｋｍ

▼０２日０３時から０６時まで 北（姶良市加治木方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

▼０２日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ９０ｋｍ ５ｋｍ

▼０２日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） ８０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島市、姶良市、霧島市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町、出水市、曽於市、鹿屋市、阿久根市、垂水市、日置市、いちき串木野市、長島町

熊本県 ：水俣市、人吉市、芦北町、津奈木町、球磨村

宮崎県 ：都城市、日南市、小林市、えびの市、三股町、宮崎市、西都市、高原町、国富町、綾町

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