ちゃんみな、No No Girls FINALISTSと『THE FIRST TAKE』で披露した「SAD SONG」配信リリース決定

■「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉が体現された、感動的なパフォーマンスが話題の1曲

ちゃんみなが『THE FIRST TAKE』にて、BMSGとタッグを組み自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディションプロジェクト“No No Girls”のファイナリスト10名とのコラボレーションで披露した「SAD SONG - From THE FIRST TAKE」が、6月2日に配信リリースされることが発表された。

5月16日に『THE FIRST TAKE』のYouTubeチャンネルで公開された本楽曲は、ちゃんみなが“No No Girls”で繰り返し語った「誰も諦めない」「誰の手も離さない」という言葉がまさに体現された感動的なパフォーマンスが話題を呼び、大きな反響を集めている。

公開初日から10日間にわたりYouTubeの急上昇チャート1位をキープし、1000万回再生を突破するなど社会現象的な広がりを見せ、YouTubeのコメントやSNSには楽曲の配信を待望する声が多数上がっていた。

また、本曲の配信に合わせて6月3日18時より、すでに公開中の本編には映らないアザーアングルが『THE FIRST TAKE』公式YouTubeショートにて特別公開されることも、あわせて発表となった。

リリース情報

2025.06.02 ON SALE

ちゃんみな

DIGITAL SINGLE「SAD SONG - From THE FIRST TAKE」

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/