DeNA¡¦º´Ìî¡¢Á´3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡ª»°±º´ÆÆÄ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡û DeNA 3 ¡Ý 2 ¥ä¥¯¥ë¥È ¡ü
¡ã10²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡DeNA¤Îº´Ìî·ÃÂÀ¤¬1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢Á´ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï0¡Ý1¤Î½é²ó°ì»à»°ÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹TA¤¬3ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª³Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²¼ÀîÈ»Í¤¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Øµ¾Èô¡£
¡¡1¡Ý1¤Î4²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¼Àî¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÔ¤Ä¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂè3¹æ¥½¥í¡£
¡¡2¡Ý2¤Î8²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅÄ¸ýÎïÅÍ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÊÄ¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò·è¾¡¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾õÂÖ¤â¤è¤¯¡¢¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë