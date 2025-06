ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、陽気でカラフルな柄に雨の日もテンションが上がる、ディズニーデザイン「内側プリントの2枚張り1級遮光晴雨兼用日傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「内側プリントの2枚張り1級遮光晴雨兼用日傘」三人の騎士

© Disney

価格:7,990円(税込)

手動式

傘骨長さ:約60cm

全長:約85cm

重さ:約390g

UVカット率:100%素材

遮光率:100%素材

直径:約95cm

素材:ポリエステル(裏面コーティング加工)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

傘の内側に映画『三人の騎士』のキャラクターをデザインした晴雨兼用日傘。

「ドナルドダック」、「ホセ・キャリオカ」、「パンチート」の3人が勢揃い!

© Disney

内側には1枚生地を使用し、アートが途切れず美しい仕上がりになっています◎

そして、陽気でカラフルなラテンアメリカな色使いが魅力的。

© Disney

表はプリント無しのシンプルな黒無地の傘です。

表と内側のデザインのギャップも楽しい☆

さらに、遮光率100%・UVカット率100%の1級遮光生地を使用しているので、強い日差しや紫外線からしっかりカバーしてくれます。

© Disney

持ち手は木目調で温かみのあるテイストに。

雨の日も使えるので、オールシーズン活躍すること間違いなしです。

傘を開けば3人の騎士の楽しそうな歌声が聞こえてきそう!

陽気でカラフルな柄に雨の日もテンションが上がる、ディズニーデザイン「内側プリントの2枚張り1級遮光晴雨兼用日傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『三人の騎士』のアートが広がる!ベルメゾン ディズニー「内側プリントの2枚張り1級遮光晴雨兼用日傘」 appeared first on Dtimes.