今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、3つのパーツで立体感のあるアートが表現できる、ディズニーデザイン「存在感のある背景付きアクリルスタンド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「存在感のある背景付きアクリルスタンド」スティッチ

© Disney

価格:1,980円(税込)

セット内容:スタンド部・2個、台座部・1個

主材:アクリル樹脂

完成サイズ(組み立て時):幅約12.7、奥行約8、高さ約9.7cm

組み立て

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」のアクリルスタンド。

風景と「スティッチ」のアートを組み合わせたデザインで、映画に登場する実写アートがインパクトたっぷり☆

また、アートが映える透明感のあるアクリル素材を使用しています。

© Disney

パーツは3つ。

サーフィンをする「スティッチ」と、ハイビスカス、カラフルなヤシの木とパラソルのアートがそれぞれにあしらわれています◎

© Disney

3つのパーツは、簡単な組み立て式で、飾らないときはコンパクトにしまうことができます。

絵柄部分の裏面は白無地に。

デスクや飾り棚に置くのにちょうどいいサイズ感!

3つのパーツで立体感のあるアートが表現できる、ディズニーデザイン「存在感のある背景付きアクリルスタンド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

