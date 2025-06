ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、コーデのアクセントとしても活躍してくれる、ディズニーデザイン「スマートフォンショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スマートフォンショルダーバッグ」三人の騎士

© Disney

価格:4,990円(税込)

サイズ:約13×21×2.5cm

重さ:約140g

ショルダーベルト長さ:最短約82cm〜最長約151cm

素材:合成皮革、ポリエステル

ショルダー調節可・取り外し可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」、「ホセ・キャリオカ」、「パンチート」の「三人の騎士」が勢揃いしたスマートフォンショルダーバッグ。

表面には映画『ラテンアメリカの旅』のレトロなポスターアートが採用され、ヴィンテージ感のあるデザインがとっても素敵!

明るいカラーはコーデの差し色にぴったりです。

© Disney

裏面には大きなロゴに、お揃いの帽子をかぶった「三人の騎士」のお顔がデザインされています。

バッグ本体は軽くて、お手入れが簡単な合皮素材◎

© Disney

ショルダーはポリエステルテープを使用しています。

ショルダーにも、「三人の騎士」の顔と花柄がデザインされ、ストライプ模様もオシャレ☆

© Disney

また、ショルダーは取り外しができ、長さ調節も可能です。

ショルダーを外せばポーチとして使うことも!

© Disney

<オープン時>

開閉はファスナーで、中にオープンポケットが1つ、外にオープンポケットが2つ付いています。

外と内側のポケットは、小物の仕分けに便利◎

必要最低限の荷物が収納でき、これ一つで外出できるコンパクトサイズ!

コーデのアクセントとしても活躍してくれる、ディズニーデザイン「スマートフォンショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

