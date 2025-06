しゃもじのような小さな櫂を漕いで速さを競う！第70回松川タライ乗り競走

伊東市は、「第70回松川タライ乗り競走」を令和7年7月6日(日)に開催します。

伊東市は、「第70回松川タライ乗り競走」を令和7年7月6日(日)に開催。

タライ乗り競走とは、1956年から続いている、温泉街の中心に流れる松川で行われる夏のイベントの一つです。

直径1メートルほどの大きなたらいに乗り、しゃもじのような小さな櫂を漕いで速さを競うユニークな競技です。

コースは「いでゆ橋」から「松川藤の広場横」までの400メートルです。

仲間同士チームを作って参加する団体レースや、海外の方が参加する国際レース、子どものみが参加する子どもレースなどが行われる予定です。

令和7年6月1日(日)より伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド」にて参加者の募集を開始します。

参加資格は、小学4年生から70歳まで、申し込み後の抽選に当選された方、チームが出場できます。

途中で転覆してしまってもタライと一緒にゴールを目指してタイムを競います。

毎年仮装やユニフォームを着用して参加される方が多くいます。

観光客レースへの参加は、伊東市内の宿泊施設にご宿泊された方限定で、該当宿泊施設の浴衣を着用しての参加となります。

その他開催スケジュールや開催要項等の詳細については、伊東市観光HP「伊豆・伊東観光ガイド」を確認してください。

【募集要項】

1. 日時 :令和7年7月6日(日)9:30〜12:30 ※9:00受付開始【予定】

※小雨決行 天候不順等の理由により開催不可の場合は7月13日(日)に延期

2. 場所 :いでゆ橋(スタート地点)〜松川藤の広場横(ゴール) 400メートル

3. 部門 :(1)団体レース(4人1組)

(2)国際レース(外国人限定。

伊東市在住でも可)

(3)観光客レース(伊東市内宿泊先の浴衣着用)

(4)一般個人レース(伊東市在住、外国人含む)

(5)子どもレース(小学生4年生〜6年生限定)

4. 参加費 :1人500円(傷害保険料含)

1チーム2,000円(4人分)

※子どもレース参加のお子様は参加費無料

6. 参加条件:・同一人物が重複してほかのレースに申込(参加)することはできません。

・偽名、名前の賃借等によるお申込みが発覚した場合は、

申込みを無効とさせていただきます。

・各種目とも同一グループの申し込みは、最大4人までとします。

(観光客レースを除く)

・当日の飛び入り参加は受付いたしません。

7. 参加申込:専用申込み用紙(種目ごと)に必要事項を記入の上、

伊東市観光案内所(伊東駅構内)へFAX(0557-37-6300)または、

ご持参にて6月12日(木)17時までにお申し込みください。

※伊豆・伊東観光ガイドからダウンロードできます。

※持参の場合の受付時間は、平日の9:00〜17:00です。

※電話及び郵送、メールでの申込受付は行っておりません。

