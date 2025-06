2位:那須(栃木県)

All About ニュース編集部は5月21〜27日、全国10〜60代の男女199人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート(関東地方)」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う北関東の地名ランキングを紹介します!2位は「那須(栃木県)」でした。那須高原を中心とした自然豊かな避暑地・リゾート地のイメージが強い那須は、皇室の方が静養する御用邸があることでも知られています。そのため高級感や洗練されたイメージを持つ人が多く、票が集まりました。

1位:つくば(茨城県)

回答者からは「自然いっぱいでおしゃれなカフェもありそうだから」(30代女性/東京都)、「観光地のイメージが強くちょいお洒落な感じがする」(50代女性/群馬県)、「全国的に有名な観光地で高級感がある」(60代男性/山梨県)などのコメントがありました。1位は「つくば(茨城県)」でした。くば市、守谷市、つくばみらい市などで交付されているナンバーです。全国でも4種類しかないひらがな表記のナンバーの1つで、筑波大学をはじめとした大学や各官公庁など、国内最大級の研究・教育機関の集積地帯があることで知られています。回答者のコメントを見ると「つくばは、超未来都市というイメージで好感がもてて良いイメージです」(60代男性/東京都)、「ジャクサなどもあり、最先端都市のイメージがあるからです」(40代女性/青森県)、「やはり、認知度が高く、住みたい街と比例してかっこいいと感じます」(30代男性/千葉県)といった声がありました。※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)