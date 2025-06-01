¡Ö30Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×61ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é36Ç¯¡Ä61ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥ì¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¥ô¥£¥Ã¥Ä(61)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£ÈäÏª¤·¤¿¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5·î26Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¥Ï¥Þ¡¡¸á¸å4»þ13Ê¬¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢61ºÐºÇ½é¤ÎÅê¹Æ¤ò°¦¸¤¤È²á¤´¤¹¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ë¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤È¥Ð¥Ï¥Þ¤Î2¥«½ê¤Ë¼«Âð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¤Î¤Û¤«¡Ö¤¢¤¢¥ì¥Ë¡¼¡Ä¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¡Ö´°àú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡×¡Ö30Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤À¤±Ç¯¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1989Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥ì¥Ë¡¼¤Ï¡¢93Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¼«Í³¤Ø¤Î¼ÀÁö¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Éý¹¤¤²»³ÚÀ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£