¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¸òÎ®ÀïÁ°¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï5Ï¢ÇÔ¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¤â°ìÊâµÚ¤Ð¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA 3-2 ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê1Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥ä¥¯¥ë¥È¤¬DeNAÁê¼ê¤Ë3Ï¢ÇÔ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿ËÌÂ¼Âó¸ÊÁª¼ê¤Ï½éµå¤ò¤È¤é¤¨¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤òÆÀ¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¡£¤³¤ì¤¬¥×¥í½é¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê½é¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¼ÀîÅê¼ê¤ÏDeNA¤ÎÀèÆ¬¡¦·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÍá¤ÓÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Åêµå¤Ç3²ó¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£¶Ñ¹Õ¤Î»î¹ç¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·4²ó¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿º´ÌîÁª¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5²óÉ½¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç²¼ÀîÅê¼ê¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤òÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¶Ñ¹Õ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦À±ÃÎÌïÅê¼ê¤¬¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£À±Åê¼ê¤Ï1¥¢¥¦¥È¤«¤éÂåÂÇ¡¦³á¸¶¹·´õÁª¼ê¤Ë2ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤³¤³¤Ç¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ò¿½¹ð·É±ó¤È¤·2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÅÄ¸ýÎïÅÍÅê¼ê¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¤âº´ÌîÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÈ¿·â¤Ê¤é¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤ÎÅ¸³«¤È¤¹¤ë¤âÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£