¡ÚÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¥¢¥ó¥«¥Ä¤µ¤ó¡¡¥¯¥í¥ïV¤ËÇ¼ÆÀ¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤ÈÉ÷³Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖÍ§°ì¡Ä¤¤¤¤´é¤·¤È¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þG1¡¦ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê2025Ç¯6·î1Æü¡¡Åìµþ¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡¦¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡ÖÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬À©¤·¡¢22Ç¯¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É7950Æ¬¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ï¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢3Ãå¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï2Ê¬23ÉÃ7¤À¤Ã¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿ËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¡Ê38¡Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼20Ç¯ÌÜ¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤ÇÄÌ»»4464¾¡¤Î¸µ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦°ÂÆ£¾¡¸Ê»á¡Ê65¡Ë¤¬¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤éÇÏ¾ìÆþ¤ê¤Þ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ÈÉ÷³Ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¿¡£Å¸³«¤âÍýÁÛ¤É¤ª¤ê¤ÇÍ§°ì¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¿¤ë¤äÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£¾¡Íøµ³¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤´é¤·¤È¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¥ìÌ£¡£º¸²ó¤ê¤À¤ÈÁö¤ê¤¬°ã¤¦¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ÏÏÈ¤ÎÍø¤ò³è¤«¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂè92²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÁíÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÉ¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¹¥°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤âÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ëº¹¤¬¤Ê¤¯Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¡¢Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¡1932Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÈÏ¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþÍ¥½ÙÂç¶¥Áö¡×¤òÁÏÀß¡£¸½Âå¶¥ÇÏ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤·¡¢¶¥ÇÏ¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½ª¤ï¤ë¡£¼¡½µ¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2ºÐÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£