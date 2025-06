UCCから、夏にぴったりの限定ラテが登場。

「UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きの塩バニララテ」は、甘さと塩味のバランスが絶妙な、すっきり飲めるペットボトルタイプのラテです。

暑い季節のリフレッシュや熱中症対策にもぴったりな一本です。

UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きの塩バニララテ

発売日:2025年5月12日(月)

希望小売価格:200円(税抜)

内容量:450ml

カロリー:42kcal(100mlあたり)

販売店舗:全国のコンビニエンスストア、量販店、オンラインストアなど

UCC上島珈琲から、夏にぴったりのペットボトルラテ「UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きの塩バニララテ PET450ml」が2025年5月12日(月)より全国で夏季限定発売!

“ミルクが主役”のラテに、マダガスカル産バニラの甘い香りと、シチリア産岩塩のほどよい塩味を合わせた、さっぱりとした飲み心地が特長の一品です。

華やかなバニラの香りと岩塩のコクが絶妙に組み合わさったフレーバー設計。

ミルクのやさしい甘さに奥行きを加え、飲みやすく仕上げられています。

ミルクのまろやかさを引き立てるのは、ナッツのような風味が特長の中炒りブラジル産コーヒー豆。

さらに、100mlあたり0.11〜0.16gの食塩相当量を含み、厚生労働省が推奨する熱中症対策飲料の基準※にも適合しています。

暑い季節でもゴクゴク飲める、塩分補給も兼ねたラテになっています。

※厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」より

マダガスカル産バニラの“甘い香り”とシチリア産岩塩の“塩味”のマリアージュが楽しめる!

「UCC BEANS & ROASTERS ミルク好きの塩バニララテ」の紹介でした。

