¿Íµ¤YouTuber¹æµã¡ª½Ð»ñÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡ÖÎÞ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber½¸ÃÄ¡¦Fischer's¡Ê¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥º¡Ë¤Î¥ó¥À¥Û¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£°ì¸ý½Ð»ñÇÏ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬¡¢ËÜÆü1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè92²óÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊG1¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç2400¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢´î¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡ª±þ±çÇÏ·ô¡Ä¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¹æµã¤¹¤ë¥ó¥À¥Û
¡¡½ÐÁöÁ°¤Ë¥ó¥À¥Û¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡ª¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ª¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤µ¤ó¤Ç½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÇÌÜ»Ø¤»¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡¡¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤êÁ´¿ÍÇÏÌµ»ö¤Ë¡£ËÌÂ¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¾¡¤Ä¤¾¡¡ÇÏ·ô¤Ïnetkeiba¤µ¤ó¤Ç»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¤È¡Ü´èÄ¥¤ìÇÏ·ô¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È±þ±çÇÏ·ô¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤ËÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡Ö½Ð»ñÇÏ¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©¡¡ÎÞ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¿Ø±Ä¤ÎÊýÁ´¤Æ¤ÎÊýËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¹æµã¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ó¥À¥Û¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°ì¸ý½Ð»ñÇÏ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎG1¡Ø¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ù¤òÍ¥¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ÎGI¡ØÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù½ÐÁöÇÏ¡¦¥¹¥¥ë¥ô¥£¥ó¥°¤Ë¤â½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡ª±þ±çÇÏ·ô¡Ä¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¹æµã¤¹¤ë¥ó¥À¥Û
¡¡½ÐÁöÁ°¤Ë¥ó¥À¥Û¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡ª¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ª¡ª¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤µ¤ó¤Ç½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤ÇÌÜ»Ø¤»¥À¡¼¥Ó¡¼À©ÇÆ¡¡¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤êÁ´¿ÍÇÏÌµ»ö¤Ë¡£ËÌÂ¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È±¹¼Ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¾¡¤Ä¤¾¡¡ÇÏ·ô¤Ïnetkeiba¤µ¤ó¤Ç»öÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤ò½Ð¤·¤¿ÄÌ¤ê¤È¡Ü´èÄ¥¤ìÇÏ·ô¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È±þ±çÇÏ·ô¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸«»ö¤ËÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¡Ö½Ð»ñÇÏ¡¡¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¡ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼À©¡¡ÎÞ»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡¿Ø±Ä¤ÎÊýÁ´¤Æ¤ÎÊýËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¹æµã¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ó¥À¥Û¤Ï¶¥ÇÏ¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢°ì¸ý½Ð»ñÇÏ¤Î¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎG1¡Ø¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ù¤òÍ¥¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤ÎGI¡ØÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù½ÐÁöÇÏ¡¦¥¹¥¥ë¥ô¥£¥ó¥°¤Ë¤â½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£