東京ディズニーリゾート グッドネイバーホテルであるヒルトン東京お台場の「テラスラウンジ」が、2025年春夏シーズンも期間限定でオープン!

東京湾を一望する絶景と、潮風が心地よい開放的な空間で特別なひとときを楽しめます。

ヒルトン東京お台場「テラスラウンジ」2025年春夏シーズン

営業期間:2025年4月19日(土)〜10月13日(月・祝)

場所:ヒルトン東京お台場 2階「テラスラウンジ」

営業時間:

・4月:土日祝のみ営業 17:00〜20:00

・5月〜10月:金土日祝およびお盆期間(8月9日〜17日)営業 17:00〜20:00

※悪天候時は館内席にて案内(予約等で席が用意できない場合あり)

東京ディズニーリゾート グッドネイバーホテルのヒルトン東京お台場では、2025年4月19日(土)より、東京湾を一望する絶好のロケーションで美食を楽しむ「テラスラウンジ」を期間限定でオープン!

「テラスラウンジ」は、東京湾を一望できる開放的なテラス席で、レインボーブリッジや東京タワーなどのパノラマビューを楽しみながら、軽食からメインディッシュまでを堪能できるラウンジです。

特に、空の色が美しく移り変わる「マジックアワー」には、茜色から深い藍色へと変化する幻想的な風景が広がります☆

潮風や船の汽笛、かすかな潮の香りなど、開放感あふれるテラスならではの体験を。

空と海が織りなす風景は、清々しい青から夕暮れの茜、夜にはブルーモーメントへと移り変わり、やがてレインボーブリッジや東京タワーの灯りが幻想的に浮かび上がります。

メニュー例

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル グラス:2,850円ソムリエセレクション ワイン(赤/白)グラス:1,600円チーズ盛り合わせ:3,400円桜鯛のタルタルと炙り焼き:3,100円A-BLTサンドイッチ:3,400円ショートパスタ シーフード トマトクリームソース:3,300円DAB牛ロインの網焼き150g:4,200円

※表示料金は、税金・サービス料を含みます。

ドリンクメニューには、ソムリエセレクションのワインやシャンパンをはじめ、各種アルコールを用意。

フードメニューは、熟成肉の網焼きやサンドイッチ、バーガーなど、シーンに合わせて選べるアラカルトを提供します。

ライブ演奏(※土日祝限定)

ジャンル:ジャズ、クラシック、ポップスなど

演奏時間:17:50〜/18:40〜(各回約20分間)

※悪天候時は館内にて実施予定

土日祝日には、ジャズやクラシックなどの生演奏ライブを開催し、ロマンティックなムードを演出します。

この時期だけの特別な空間で、潮風を感じながら、移ろう景色の美しさに包まれるひとときを!

「ヒルトン東京お台場 テラスラウンジ」は、2025年4月19日(土)から10月13日(月・祝)までの期間限定で営業です。

