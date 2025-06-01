[6.1 J1第19節](埼玉)

※16:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 26 荻原拓也

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 24 松尾佑介

控え

GK 16 牲川歩見

DF 35 井上黎生人

MF 6 松本泰志

MF 9 原口元気

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 88 長沼洋一

FW 12 チアゴ・サンタナ

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 駒井善成

MF 7 鈴木武蔵

MF 20 村田透馬

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 8 山根永遠

MF 17 新井瑞希

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

FW 33 室井彗佑

監督

四方田修平