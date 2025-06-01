浦和vs横浜FC スタメン発表
[6.1 J1第19節](埼玉)
※16:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 9 原口元気
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 17 新井瑞希
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平
※16:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 24 松尾佑介
控え
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
MF 6 松本泰志
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 88 長沼洋一
FW 12 チアゴ・サンタナ
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 17 新井瑞希
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
FW 33 室井彗佑
監督
四方田修平