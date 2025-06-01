[6.1 J1第19節](レモンS)

※15:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[湘南ベルマーレ]

先発

GK 99 上福元直人

DF 4 舘幸希

DF 5 鈴木淳之介

DF 22 大岩一貴

MF 3 畑大雅

MF 13 平岡大陽

MF 15 奥野耕平

MF 18 池田昌生

MF 37 鈴木雄斗

FW 10 鈴木章斗

FW 27 ルイス・フェリッピ

控え

GK 31 真田幸太

DF 8 大野和成

DF 33 高橋直也

MF 14 茨田陽生

MF 20 石橋瀬凪

MF 25 奥埜博亮

MF 50 藤井智也

FW 9 小田裕太郎

FW 16 根本凌

監督

山口智

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 8 江坂任

MF 14 田部井涼

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 39 佐藤龍之介

MF 50 加藤聖

FW 22 一美和成

控え

GK 21 川上康平

DF 4 阿部海大

DF 88 柳貴博

MF 7 竹内涼

MF 19 岩渕弘人

MF 28 松本昌也

MF 33 神谷優太

MF 45 ブラウンノア賢信

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之