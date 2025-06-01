湘南vs岡山 スタメン発表
[6.1 J1第19節](レモンS)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 22 大岩一貴
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 20 石橋瀬凪
MF 25 奥埜博亮
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
監督
山口智
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 4 阿部海大
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 4 舘幸希
DF 5 鈴木淳之介
DF 22 大岩一貴
MF 3 畑大雅
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 18 池田昌生
MF 37 鈴木雄斗
FW 10 鈴木章斗
FW 27 ルイス・フェリッピ
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
MF 20 石橋瀬凪
MF 50 藤井智也
FW 9 小田裕太郎
FW 16 根本凌
監督
山口智
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 14 田部井涼
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 21 川上康平
DF 4 阿部海大
DF 88 柳貴博
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 45 ブラウンノア賢信
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之