ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、サンリオ「初音ミク×シナモロール」 ミニぬいぐるみ Vol.7を紹介します☆

セガプライズ サンリオ「初音ミク×シナモロール」 ミニぬいぐるみ Vol.7

© CFM

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660706

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約13×7×18cm

種類:全4種(初音ミク(おやすみ)、シナモロール(おやすみ)、初音ミク(おやつタイム)、シナモロール(おやつタイム))

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「初音ミク」と「シナモロール」がコラボしたミニぬいぐるみシリーズ第7弾が登場。

新デザインのポーズがかわいいらしく、キャラクターの魅力を引き出しています!

おやすみポーズの「初音ミク」と「シナモロール」は、おねむな表情がキュート。

パジャマやキャップを身につけた姿がポイントです。

おやつタイムの2人は、お揃いのお菓子をモグモグする姿。

おやつを頬ばる、幸せそうな表情に癒やされます☆

「初音ミク」と「シナモロール」がコラボしたミニぬいぐるみに、新しいデザインが登場。

セガプライズのサンリオ「初音ミク×シナモロール」 ミニぬいぐるみ Vol.7は、2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

