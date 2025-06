三笘薫は受賞ならず…今季のプレミア年間最優秀ゴール賞はマルムーシュに決定！

プレミアリーグは5月31日、2024−25シーズンのギネス・ゴール・オブ・ザ・シーズン(年間最優秀ゴール賞)を発表した。今シーズンのギネス・ゴール・オブ・ザ・シーズンには10ゴールが候補に選ばれていたなか、一般投票とサッカー専門家による投票の結果、5月20日に行われたプレミアリーグ第37節のボーンマス戦(○3−1)で、エジプト代表FWオマル・マルムーシュ(マンチェスター・シティ)が強烈なロングシュートを叩き込んだゴールが、最多得票数を獲得して今季のギネス・ゴール・オブ・ザ・シーズンに選出された。

It might have been a late entry from @OmarMarmoush, but it was SO worth the wait 🤤 #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/6QdejzyF9m