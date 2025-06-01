¹ë²Ú¤¹¤®¤ë5¥·¥ç¥Ã¥È¡£éðÀî¼Â²Ö(º¸¤«¤é1¿ÍÌÜ)¡¢ÃæÀîæÆ»Ò(Æ±3¿ÍÌÜ)¡¢À¶ÌîºÚÌ¾(Æ±4¿ÍÌÜ)¡¢¿ûÌîÈþÊæ(Æ±5¿ÍÌÜ)(ÃæÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@shoko55mmts¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö¤ï¤¡¡¢º£¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¼Ì¿¿¡×

¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë­àÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á­á¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥­¤µ¤ó²ñ!¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿²È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎéðÀî¼Â²Ö¡¢½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¤é¤Î²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÃæÀî¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢³§¤ÇÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ë5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ÞÍ¥¤·¤¤¡ª¡¡ÀèÇÚ¥Þ¥ÞÍÍ¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤À¤­´¶¼Õ¡£Èþ¤·¤¯Í¥¤·¤¯Âº·É¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ½÷¤¿¤Á¤¬¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¡Ä!!¡×

¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Þ¥­¤µ¤ó²ñ!¡×¤Ç¤ÎéðÀî¼Â²Ö(º¸¤«¤é1¿ÍÌÜ)¡¢ÃæÀîæÆ»Ò(Æ±3¿ÍÌÜ)¡¢À¶ÌîºÚÌ¾(Æ±4¿ÍÌÜ)¡¢¿ûÌîÈþÊæ(Æ±5¿ÍÌÜ)
(ÃæÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@shoko55mmts¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼²á¤®¤ë!!¡×¡Ö¿ûÌî¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤È»×¤¿¤é¿ûÌî¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤´Íø±×¤À¤é¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ò¤¨¤¨¤¨¤¨¡Ä¤â¤Î¤¹¤´¤¤Èþ½÷¤¿¤Á¤¬¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ë¿¨¤ì¤È¤ë¡Ä!!¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢º£¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëÀè·î5Æü¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£


 