timelesz、新競技「立道（たてどう）」で白熱のバトル！『タイムレスマン』で名勝負を続々展開

■2チームに分かれての“初の公式戦”となる団体戦を開催。勝利の女神が微笑むのは果たして?

timeleszが出演するバラエティ番組『タイムレスマン』の6月1日の放送にて、新競技「立道(たてどう)」にメンバー全員で挑戦することが発表された。

本企画は、当初は「FODプレミアム限定コンテンツ」の企画として収録。だがあまりにも盛り上がりすぎて、急遽地上波にて本編として放送されることが決定した。

前回・5月25日の放送で行われた「反省会」を終えて、楽屋に戻ってきたtimeleszメンバー。反省会でこれまでの“やらかし”をさんざんイジられて満身創痍(?)の8人に対し、休む間もなく次の企画内容が告げられる。それが、“水の入ったペットボトルを投げて、回して、立てる”という新競技「立道」。timeleszメンバーも、コンサートの待ち時間などによくやっているという手遊びを競技化した、新趣向のゲーム企画だ。

今回は、4人ずつに分かれてチーム対抗の団体戦を行うこととなり、チーム分けをどうするか話し合っていると、橋本が突然「僕はオリメン3人と戦いたい!」と、佐藤・菊池・松島との対戦を申し出る。実は以前、『タイムレスマン』の収録中に菊池から「何をやっても絶対に俺には勝てない」と鼻で笑われてしまった橋本は、それを未だに根に持っているのだ。

というわけで、橋本の願いが叶い、佐藤・菊池・松島チームvs橋本・猪俣・篠塚チームというマッチメイクが実現。さらに俳優部出身の新メンバーであるふたりは、寺西が佐藤・菊池・松島チームに、原が橋本・猪俣・篠塚チームにそれぞれ加わり、佐藤・菊池・松島・寺西の“TEAMオリジナルメンバー” vs 原・橋本・猪俣・篠塚の“TEAM新メンバー”という戦いが繰り広げられることに。

かくして「立道」初の公式戦が開幕。先鋒の「松島 vs 篠塚」戦から始まり、次鋒の「佐藤 vs 猪俣」戦、副将の「寺西 vs 原」戦、そして因縁の一戦ともいうべき大将の「菊池 vs 橋本」戦と、メンバー同士の団体戦が行われていく。楽屋という激狭な空間で、どちらが先に“水の入ったペットボトルを、投げて、回して、立てる”ことができるかを争うこの競技は、一見地味にも思えるのだが、いざフタを開けてみれば息をもつかせぬ白熱の戦いが展開。超ハイレベルなファインプレーも飛び出し、番組史上屈指の盛り上がりを見せる。もちろん、メンバーそれぞれの真剣な表情も必見。なかでも“打倒・風磨”に燃える橋本は、気合が入りすぎて“覚醒”してしまい…!?

“TEAMオリジナルメンバー”と“TEAM新メンバー”、果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか、最後までぜひチェックしよう。

