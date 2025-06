ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、重ね着風着こなしで手の甲をカバーできる、ディズニーデザイン「アームカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「アームカバー」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:1,290円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

二の腕周りの長さ:【M〜L】約24cm、【L〜LL】約26cm

手の甲の周りの長さ:【M〜L】約16cm、【L〜LL】約17cm

全長:【M〜L】約58.5cm、【L〜LL】約59.5cm

生地:ポリエステル、綿、ポリウレタン

UVケア加工・吸汗速乾機能

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

かわいく日焼け対策ができるアームカバー。

隠し指穴付きなので、腕はもちろん手の甲までしっかりとカバーできます◎

ゴムが緩くなったら取り替えられるのもとっても便利!

さらに重ね着風デザインになっていて、ファッションのアクセントにもなります。

デザインは「ミッキーモチーフ」と「ミニーモチーフ」の2種類がラインナップ。

ミッキーモチーフ(ブラック)

黒×ボーダー柄の組み合わせが爽やかな「ミッキーモチーフ」デザインのアームカバー。

シンプルなデザインなので、どのようなコーディネートとも相性バッチリです☆

ロゴ付きのミッキーモチーフのプリントもワンポイントで施されています。

ミニーモチーフ(ネイビー)

「ミニーモチーフ」デザインのアームカバー。

小花とミニーモチーフの組み合わせが華やかな雰囲気です。

プリントにもミニーモチーフはもちろん、お花や葉っぱのアートが☆

手の甲部分はアイボリーが基調なのでプリントが映えて素敵。

さりげなく上品なデザインが乙女心をくすぐります◎

ゴムの取り替え口が付いているので、ゴムが緩くなったら簡単に取り替えることができます。

<素材アップ>

吸水速乾素材を使用。

汗をかいてもサラッとした肌触りです。

手の甲まですっぽりと覆えるので、車や自転車などの運転中のうっかり日焼けも予防できます。

日焼けを防ぐUVケア加工が施され、UVカット率は約90%以上!

デイリー使いから、アウトドア、スポーツ観戦時など、様々なシーンで大活躍間違いなし。

重ね着風着こなしで手の甲をカバーできる、ディズニーデザイン「アームカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

